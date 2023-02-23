Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow ​​​​​​​Уряд Чехії погодив продовження військової допомоги Україні arrow

​​​​​​​Уряд Чехії погодив продовження військової допомоги Україні

23 лютого 2023 14:07
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Очільниця міноборони Чехії заявила, що допомога Україні з боку її країни триватиме і надалі
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Чехія продовжить постачати Україні озброєння для боротьби із російськими окупантами. Зокрема, йдеться і про зброю, яка перебува зараз на складах міністерства оборони Чеської Республіки.

Про це повідомила на брифінгу міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова.

Читайте також:

Рішення уряду Чехії

Очільниця міноборони Чеської Республіки зазначила, що уряд країни погодив рішення про продовження допомоги Україні у війні з росією.

Зокрема, Україна отримає озброєння, яке перебуває на складах міноборони Чехії.

Чеська допомога Україні

Яна Чернохова нагадала про попередні партії військової допомоги Україні з боку Чехії.

Йдеться про 38 танків, 55 бронемашин, чотири літаки і 13 самохідних гаубиць — і це тільки з власних військових резервів.

Крім того, зазначила міністерка, були ще й поставки з приватного сектору.

Нагадаємо, що Чехія заявила про намір передати кошти для допомоги українським переселенцям. Йдеться про черговий транш у розмірі 2 млн євро.

Як зазначив міністр, гроші мають бути направлені на українську сферу охорони здоров'я та облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб.

Ян Липавський зауважив, що 1,2 млн євро чеський уряд передасть Міністерству охорони здоров'я України. На ці кошти відомство має здійснити закупівлі санітарних автобусів, двох пересувних медичних блоків, а також медичного намету.

Фото: Facebook Чернохової

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:12 "Я пишаюся Україною": як Йовичевич мотивує "Шахтар" на матч із "Ренном"

Новина з фото

14:02 Нардеп Трухін написав заяву про складання мандата: у ВРУ підтримали

13:57 Прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь: відео

13:56 Повернення до служби після лікування: що потрібно знати військовому

Новина з відео

13:54 Зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Байдена

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Рада ухвалила закон про НМТ-2023: які предмети складатимуть випускники

13:47 Загроза ракетних ударів: скільки кораблів рф у Чорному морі

13:42 "Лише одна долетіла": у Генштабі розповіли про неуспішний обстріл росіян

13:41 Квартири у Києві знову дорожчають: як змінилися ціни у лютому

13:36 ​​​​​​​Що збили у небі над Київщиною: коментар Повітряних сил

Новина з відео

13:54 Зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Байдена

Новина з відео

13:20 Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

Новина з відео

10:47 Експідопічна Могилевської втікла до росії та почала співпрацю з путіністом Бардашем

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Актуальне по темі

None 23 Лютий 14:11

"Я пишаюся Україною": як Йовичевич мотивує "Шахтар" на матч із "Ренном"

None 23 Лютий 14:02

Нардеп Трухін написав заяву про складання мандата: у ВРУ підтримали

None 23 Лютий 13:57

Прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь: відео

None 23 Лютий 13:56

Повернення до служби після лікування: що потрібно знати військовому

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB