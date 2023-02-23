Уряд Чехії погодив продовження військової допомоги Україні
Чехія продовжить постачати Україні озброєння для боротьби із російськими окупантами. Зокрема, йдеться і про зброю, яка перебува зараз на складах міністерства оборони Чеської Республіки.
Про це повідомила на брифінгу міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова.
-
Нардеп Трухін написав заяву про складання мандата: у ВРУ підтримали
-
Прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь: відео
-
Повернення до служби після лікування: що потрібно знати військовому
-
Зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Байдена
-
Рада ухвалила закон про НМТ-2023: які предмети складатимуть випускники
-
Загроза ракетних ударів: скільки кораблів рф у Чорному морі
-
"Лише одна долетіла": у Генштабі розповіли про неуспішний обстріл росіян
-
Квартири у Києві знову дорожчають: як змінилися ціни у лютому
-
Що збили у небі над Київщиною: коментар Повітряних сил
-
Наближаються морози: синоптики розповіли, якою буде погода завтра
Рішення уряду Чехії
Очільниця міноборони Чеської Республіки зазначила, що уряд країни погодив рішення про продовження допомоги Україні у війні з росією.
Зокрема, Україна отримає озброєння, яке перебуває на складах міноборони Чехії.
Чеська допомога Україні
Яна Чернохова нагадала про попередні партії військової допомоги Україні з боку Чехії.
Йдеться про 38 танків, 55 бронемашин, чотири літаки і 13 самохідних гаубиць — і це тільки з власних військових резервів.
Крім того, зазначила міністерка, були ще й поставки з приватного сектору.
Нагадаємо, що Чехія заявила про намір передати кошти для допомоги українським переселенцям. Йдеться про черговий транш у розмірі 2 млн євро.
Як зазначив міністр, гроші мають бути направлені на українську сферу охорони здоров'я та облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб.
Ян Липавський зауважив, що 1,2 млн євро чеський уряд передасть Міністерству охорони здоров'я України. На ці кошти відомство має здійснити закупівлі санітарних автобусів, двох пересувних медичних блоків, а також медичного намету.
Фото: Facebook Чернохової