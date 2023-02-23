Правительство Чехии согласовало продолжение военной помощи Украине
Чехия продолжит поставлять Украине вооружение для борьбы с российскими оккупантами. В частности, речь идет и об оружии, которое находится сейчас на складах министерства обороны Чешской Республики.
Об этом сообщила на брифинге министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова.
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Решения правительства Чехии
Глава минобороны Чешской Республики отметила, что правительство страны согласовало решение о продолжении помощи Украине в войне с россией.
В частности, Украина получит находящееся на складах минобороны Чехии вооружение.
Чешская помощь Украине
Яна Чернохова напомнила о предыдущих партиях военной помощи Украине со стороны Чехии.
Речь идет о 38 танках, 55 бронемашинах, четырех самолетах и 13 самоходных гаубицах — и это только из собственных военных резервов.
Кроме того, отметила министр, были еще и поставки из частного сектора.
Напомним, что Чехия заявила о намерении передать деньги для помощи украинским переселенцам. Речь идет об очередном транше в размере 2 млн евро.
Как отметил министр, деньги должны быть направлены на украинскую сферу здравоохранения и обустройства жилья для внутренне перемещенных лиц.
Ян Липовский отметил, что 1,2 млн евро чешское правительство передаст Министерству здравоохранения Украины. На эти средства ведомство должно осуществить закупки санитарных автобусов, двух передвижных медицинских блоков, а также медицинской палатки.
Фото: Facebook Черноховой