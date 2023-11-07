Умеров внес представление на увольнение Залужного, — нардеп

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Офис Президента

Министр обороны Рустем Умеров внес ходатайство на Ставку Верховного Главнокомандующего об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впрочем, нет подтверждений, что увольнение состоится.

Об этом сообщает народный депутат Владимир Ариев.

Читайте также:

Что известно про увольнение Валерия Залужного

Ариев сообщил, что по его личным источникам, министр обороны Рустем Умеров внес ходатайство об увольнении Валерия Залужного. Впрочем, Ариев уточнил, что он не может точно утверждать, что отставка состоится, так как это может быть элемент давления и шантажа.

Сообщение Владимира Ариева. Фото: скриншот

В скором времени Ариев написал новый пост, в котором сообщил, что отменяет своё предыдущее сообщение о предложении уволить Залужного.

"Согласно множеству других источников, такой информации нет. Надеюсь на ясное утверждение, что отставка Залужного не рассматривается и все эти слухи окажутся не более чем недоразумением", – указал он.

Сообщение Владимира Ариева. Фото: скриншот

Напомним, что в селе Чайки Киевской области погиб помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причиной смерти стало неосторожное обращение с гранатой.