Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Укрзалізниця відновила перевезення українського зерна через Польщу: деталі arrow

Укрзалізниця відновила перевезення українського зерна через Польщу: деталі

25 квітня 2023 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Укрзалізниця відновила перевезення українського зерна через Польщу: деталі
Збір урожаю зернових. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Укрзалізниця відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт через територію Польщі. Транзит був припинений 15 квітня.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

Читайте також:

Деталі

"Укрзалізниця" відновлює експортні транзитні перевезення українських сільськогосподарських вантажів залізничним транспортом через територію Польщі. Відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня 2023 року", — зазначили в пресслужбі УЗ.

Наразі перевезення зерна й іншого продовольства дозволено для наземного перевезення та перевезення до портів в Гданську, Гдині, Свіноуйсьце та Шецині.

Видання зазначає, що "дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, також буде скасовано незабаром".

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують грабувати населення окупованих територій. Так, у Бердянську росіяни завантажують на судна крадене зерно та намагаються вивезти його. 

Також ми писали, що 23 квітня економічні держави "Великої сімки" закликали до продовження, повної реалізації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB