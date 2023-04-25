Укрзалізниця відновила перевезення українського зерна через Польщу: деталі

Збір урожаю зернових. Фото: УНІАН

Укрзалізниця відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт через територію Польщі. Транзит був припинений 15 квітня.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

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"Укрзалізниця" відновлює експортні транзитні перевезення українських сільськогосподарських вантажів залізничним транспортом через територію Польщі. Відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня 2023 року", — зазначили в пресслужбі УЗ.

Наразі перевезення зерна й іншого продовольства дозволено для наземного перевезення та перевезення до портів в Гданську, Гдині, Свіноуйсьце та Шецині.

Видання зазначає, що "дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, також буде скасовано незабаром".

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують грабувати населення окупованих територій. Так, у Бердянську росіяни завантажують на судна крадене зерно та намагаються вивезти його.

Також ми писали, що 23 квітня економічні держави "Великої сімки" закликали до продовження, повної реалізації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.