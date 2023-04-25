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Укрзализныця возобновила перевозку украинского зерна через Польшу: детали

25 апреля 2023 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Укрзализныця возобновила перевозку украинского зерна через Польшу: детали
Сбор урожая зерновых. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Укрзализныця возобновила перевозку украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт через территорию Польши. Транзит был приостановлен 15 апреля.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

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"Укрзализныця" возобновляет экспортные транзитные перевозки украинских сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом через территорию Польши. Соответствующее сообщение об отмене ограничений на перевозку компания получила от польского перевозчика PKP Cargo 21 апреля 2023 года", — отметили в пресс-службе УЗ.

Транзит зерна и продовольствия разрешен для наземной перевозки и перевозки в порты в Гданьске, Гдыне, Свиноуйске и Шецине.

Издание отмечает, что "зеркальные ограничительные конвенции по транзиту ряда грузов в направлении Польши, введенные УЗ с 17 апреля после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LHS, также будут отменены вскоре".

Напомним, что российские захватчики продолжают грабить население оккупированных территорий. Так, в Бердянске россияне загружают на суда краденое зерно и пытаются вывезти его.

Также мы писали, что 23 апреля экономические государства "Большой семерки" призвали к продолжению, полной реализации и расширению критически важного соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море.

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