Укроборонпром проверит советницу директора ГП "Антонов" из-за расследования журналистов

Советник генерального директора государственного предприятия "Антонов" Алина Левченко. Фото: Алина Левченко

Советница генерального директора государственного предприятия "Антонов" Алина Левченко публиковала в своих соцсетях, что она находится в отпуске. Журналисты программы "Вihus" провели расследование и отметили, что женщина отдыхает за границей со своим мужем.

Об этом сообщает Украинская оборонная промышленность.

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Проверка

Вчера, 30 мая, журналисты программы "Вihus" опубликовали свое расследование по поводу отдыха Алины Левченко. Она уехала в отпуск за границу со своим мужем, который является депутатом фракции "Слуга Народа". Богдан Торохтий пытается опровергнуть и заявляет, что фото и видео, опубликованные его женой, были сделаны в августе прошлого года во время их путешествия.

Однако эти опровержения Укроборонпром не удовлетворили, поэтому государственный концерн проведет служебную проверку информации относительно советницы генерального директора ГП "Антонов" Алины Левченко.

Отмечается, что проверка касается соответствия опыта и компетенций Алины Левченко относительно занимаемой должности с февраля 2023 года на государственном предприятии "Антонов". Экзамен будет проводить руководство организации с участием представителей службы безопасности Укроборонпрома.

Напомним, что в Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа, поэтому военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки, а также для них будет действовать запрет на выезд за границу. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий мужчин.

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