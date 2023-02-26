В Финляндии считают, что путин должен ответить за преступления в Украине

Украину ждет светлое будущее, а путина — расплата за войну, — премьер Финляндии
Высшее руководство россии, в частности диктатор владимир путин, должны ответить за военные преступления в Украине. Финляндия поддерживает все усилия по привлечению к ответственности всех виновных.
Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин.
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По словам премьера Санны Марин, важно, чтобы война не превратилась в замороженный конфликт, а российские войска непременно должны покинуть территорию Украины.
"Россия проигрывает эту войну. Это не легитимная война. Ответственность за нее лежит только на рф. Ежедневно в Украине рф убивает мирных жителей, намеренно убивает мирных жителей. Людей насилуют. Детей массово депортируют в россию", — подчеркнула Марин.
Санна Марин считает, что настоящий путь к крепкому миру — это прекращение россией военных действий.
Также премьер Финляндии подчеркнула, что Украина победит с помощью Запада, и ее ждет "светлое будущее в составе ЕС и НАТО, поскольку она готова к реформам".
Напомним, ранее мы писали, что уже осенью Украина сможет перейти в контрнаступление.