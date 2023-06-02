Українці проголосували за звільнення міністра культури Ткаченка: деталі
Громадяни України проголосували за звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів.
Про це йдеться на сайті Кабміну.
Петиція про звільнення Ткаченка
Ініціатор петиції Юрій Шіян зміг зібрати необхідну кількість підтримки до закінчення триденного терміну.
Створена 7 березня на сайті Кабінету міністрів петиція закликає прем'єр-міністра України внести до Верховної Ради пропозицію про звільнення з посади пана Ткаченка, якого звинувачують у незадовільному виконанні своїх обов'язків.
Згідно з текстом петиції, Ткаченко керував сферою культури та інформаційної політики таким чином, що це спричинило стагнацію. Крім того, пан Ткаченко звинувачується в оскверненні пам'яті героїв України та зневаженні солдатів, які захищають країну.
Громадськість, як зазначає Шіян, обурена політикою міністра. Тепер відповідь на цю ініціативу має бути з боку уряду.
Нагадаємо, що міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що у Києві на скульптурі "Батьківщина-мати" з'явиться тризуб. Герб СРСР буде демонтовано.