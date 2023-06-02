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Українці проголосували за звільнення міністра культури Ткаченка: деталі

2 червня 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українці проголосували за звільнення міністра культури Ткаченка: деталі
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Фото: "Слуга народу"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Громадяни України проголосували за звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

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Петиція про звільнення Ткаченка

Ініціатор петиції Юрій Шіян зміг зібрати необхідну кількість підтримки до закінчення триденного терміну.

Створена 7 березня на сайті Кабінету міністрів петиція закликає прем'єр-міністра України внести до Верховної Ради пропозицію про звільнення з посади пана Ткаченка, якого звинувачують у незадовільному виконанні своїх обов'язків.

Згідно з текстом петиції, Ткаченко керував сферою культури та інформаційної політики таким чином, що це спричинило стагнацію. Крім того, пан Ткаченко звинувачується в оскверненні пам'яті героїв України та зневаженні солдатів, які захищають країну.

Громадськість, як зазначає Шіян, обурена політикою міністра. Тепер відповідь на цю ініціативу має бути з боку уряду.

Нагадаємо, що міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що у Києві на скульптурі "Батьківщина-мати" з'явиться тризуб. Герб СРСР буде демонтовано.

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