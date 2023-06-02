Украинцы проголосовали за увольнение министра культуры Ткаченко: детали
Граждане Украины проголосовали за увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Об этом говорится на сайте Кабмина.
Петиция об увольнении Ткаченко
Инициатор петиции Юрий Шиян смог собрать нужное количество поддержки до окончания трехдневного срока.
Созданная 7 марта на сайте Кабинета министров петиция призывает Премьер-министра Украины внести в Верховную Раду предложение об освобождении от должности г-на Ткаченко, обвиняемого в неудовлетворительном выполнении своих обязанностей.
Согласно тексту петиции, Ткаченко управлял сферой культуры и информационной политики таким образом, что это привело к стагнации. Кроме того, г-н Ткаченко обвиняется в осквернении памяти героев Украины и в пренебрежении к солдатам, защищающим страну.
Общественность, как отмечает Шиян, возмущена политикой министра. Теперь ответ на эту инициативу должен последовать со стороны правительства.
Напомним, что министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что в Киеве на скульптуре "Батькивщина-мать" появится трезубец. Герб СССР будет демонтирован.