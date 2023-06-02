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Украинцы проголосовали за увольнение министра культуры Ткаченко: детали

2 июня 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинцы проголосовали за увольнение министра культуры Ткаченко: детали
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Фото: "Слуга народа"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Граждане Украины проголосовали за увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

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Петиция об увольнении Ткаченко

Инициатор петиции Юрий Шиян смог собрать нужное количество поддержки до окончания трехдневного срока.

Созданная 7 марта на сайте Кабинета министров петиция призывает Премьер-министра Украины внести в Верховную Раду предложение об освобождении от должности г-на Ткаченко, обвиняемого в неудовлетворительном выполнении своих обязанностей.

Согласно тексту петиции, Ткаченко управлял сферой культуры и информационной политики таким образом, что это привело к стагнации. Кроме того, г-н Ткаченко обвиняется в осквернении памяти героев Украины и в пренебрежении к солдатам, защищающим страну. 

Общественность, как отмечает Шиян, возмущена политикой министра. Теперь ответ на эту инициативу должен последовать со стороны правительства.

Напомним, что министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что в Киеве на скульптуре "Батькивщина-мать" появится трезубец. Герб СССР будет демонтирован.

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