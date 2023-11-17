Українським студентам продовжили стипендії та звільнення від плати за навчання в Австрії

Студенти в університеті. Фото: Shutterstock

Міністерство освіти Австрії продовжило українським студентам та науковцям стипендії, а також звільнення від плати за навчання. Рішення було прийняте ще на один рік.

Про це міністр освіти Австрії Мартін Полашек сказав для APA.

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"Міністерство освіти продовжує стипендії імені Ернста Маха для українських студентів та науковців, термін дії яких закінчується наприкінці лютого 2024 року, ще на один рік. Це означає, що близько 1 300 осіб продовжать отримувати 715 євро на місяць для продовження навчання або наукових досліджень. Загальне звільнення від плати за навчання для українців також буде продовжено на літній семестр 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Спеціальна стипендія діє з літнього семестру минулого року. Вона підтримує українських студентів бакалаврату, магістратури, аспірантів, докторантів та науковців, які хочуть продовжити або розпочати навчання чи дослідницьку роботу в австрійському університеті. Гроші виплачуються на період від одного до дев'яти місяців. Він може бути продовжений до 21 місяця.

Раніше виплати були обмежені до кінця лютого 2024 року. Усім, хто отримає стипендію до цього часу, її тривалість буде продовжено на один рік.

Полашек наголосив, що на це буде витрачено близько 10 млн євро.

"Таким чином, ми продовжуємо надавати всебічну підтримку студентам і дослідникам, які були змушені покинути свою рідну країну, Україну, через війну, або які вже навчалися або проводили дослідження в Австрії до початку війни в лютому 2022 року", — заявив він.

Рішення Міносвіти Австрії пов'язане з пропозицією Єврокомісії продовжити статус переміщених осіб для українців до початку березня 2025 року.

"Крім того, всім українським студентам не доведеться платити за навчання в державних університетах і педагогічних коледжах (PH) ще один семестр. Відповідне звільнення в Постанові про плату за навчання буде знову продовжено, а університетам та педагогічним університетам міністерство відшкодує недоотримані кошти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, студенти українських вишів можуть відшкодувати частину коштів, які заплатили за навчання в університеті. Загальна сума знижки від податкової служби становить 18% від вартості навчання.