Украинским студентам продлили стипендии и освобождение от платы за обучение в Австрии

Студенты в университете. Фото: Shutterstock

Министерство образования Австрии продлило украинским студентам и ученым стипендии, а также освобождение от платы за обучение. Решение было принято еще на один год.

Об этом министр образования Австрии Мартин Полашек сказал для APA.

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Стипендии и освобождение от платы за обучение для украинцев

"Министерство образования продолжает стипендии имени Эрнста Маха для украинских студентов и ученых, срок действия которых заканчивается в конце февраля 2024 года, еще на один год. Это означает, что около 1 300 человек продолжат получать 715 евро в месяц для продолжения обучения или научных исследований. Общее освобождение от платы за обучение для украинцев также будет продлено на летний семестр 2024 года", — говорится в сообщении.

Специальная стипендия действует с летнего семестра прошлого года. Она поддерживает украинских студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов, докторантов и ученых, которые хотят продолжить или начать обучение или исследовательскую работу в австрийском университете. Деньги выплачиваются на период от одного до девяти месяцев. Он может быть продлен до 21 месяца.

Раньше выплаты были ограничены до конца февраля 2024 года. Всем, кто получит стипендию до этого времени, ее продолжительность будет продлена на один год.

Полашек подчеркнул, что на это будет потрачено около 10 млн евро.

"Таким образом, мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку студентам и исследователям, которые были вынуждены покинуть свою родную страну, Украину, из-за войны, или которые уже учились или проводили исследования в Австрии до начала войны в феврале 2022 года", — заявил он.

Решение Минобразования Австрии связано с предложением Еврокомиссии продлить статус перемещенных для украинцев до начала марта 2025 года.

"Кроме того, всем украинским студентам не придется платить за обучение в государственных университетах и педагогических колледжах (PH) еще один семестр. Соответствующее освобождение в Постановлении о плате за обучение будет снова продлено, а университетам и педагогическим университетам министерство возместит недополученные средства", — говорится в сообщении.

Напомним, студенты украинских вузов могут возместить часть средств, заплаченных за обучение в университете. Общая сумма скидки от налоговой службы составляет 18% стоимости обучения.