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Українські виробники підписали 20 угод: Зеленський про Форум оборонних індустрій

30 вересня 2023 21:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські виробники підписали 20 угод: Зеленський про Форум оборонних індустрій
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський розповів про перший форум оборонних індустрій. За його словами, українські виробники змогли підписати 20 угод.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

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Що розповів Зеленський про Форум

За словами українського лідера, новий формат взаємодії з оборонними компаніями отримав назву Альянс оборонних індустрій. На цей час, надвечір, в альянсі зареєстровано 38 компаній з 19 країн світу.

Серед учасників – представники США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Данії, Нідерландів, Канади, Болгарії, Австралії, Бельгії, а також наші балтійські партнери з Литви, Латвії та Естонії. Крім того, до альянсу увійшли компанії з Чехії, Північної Македонії, Словаччини, Іспанії, Хорватії та Фінляндії.

"Наші виробники підписали на Форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає новим виробництвом чи посиленням існуючої співпраці", — сказав Зеленський.

Скільки компаній взяли участь у заході

Також Президент України повідомив, що понад 250 компаній взяли участь у Форумі оборонних індустрій, причому це лише перший подібний Форум, у якому брали участь десятки українських компаній.

Гарант уточнив, що Україна на шляху до того, щоб стати одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем.

"Це вже не просто амбіція чи довгострокова перспектива, це потенціал, який уже почав здійснюватися. Висловлюю подяку всім, чия робота сприяє досягненню таких результатів для України", — додав він.

Нагадаємо, що у Києві пройшов перший Форум оборонних індустрій, у якому взяли участь понад 160 компаній із 26 країн. Він стане новим етапом військової співпраці між Україною та її партнерами та стане інструментом захисту для цивілізованих країн світу.

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