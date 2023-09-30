Украинские производители подписали 20 соглашений: Зеленский про Форум оборонных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про первый Форум оборонных индустрий. По его словам, украинские производители смогли подписать 20 соглашений.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

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Что рассказал Зеленский про Форум

ПО словам украинского лидера, новый формат взаимодействия с оборонными компаниями получил название Альянс оборонных индустрий. На данный момент, к вечеру, в альянсе зарегистрировано 38 компаний из 19 стран мира.

Среди участников — представители США, Великобритании, Германии, Швеции, Дании, Нидерландов, Канады, Болгарии, Австралии, Бельгии, а также наши балтийские партнеры из Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме того, в альянс вошли компании из Чехии, Северной Македонии, Словакии, Испании, Хорватии и Финляндии.

"Наши производители подписали на Форуме 20 документов с компаниями-партнерами. Соглашения, меморандумы. Каждый такой документ становится новым производством или усилением существующего сотрудничества", — сказал Зеленский.

Сколько компаний приняли участие в мероприятии

Также Президент Украины сообщил, что более 250 компаний приняли участие в Форуме оборонных индустрий, причем это лишь первый подобный Форум, в котором участвовали десятки украинских компаний.

Гарант уточнил, что Украина на пути к тому, чтобы стать одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем.

"Это уже не просто амбиция или долгосрочная перспектива, это потенциал, который уже начал осуществляться. Выражаю благодарность всем, чья работа способствует достижению таких результатов для Украины", — добавил он.

Напомним, что в Киеве прошел первый Форум оборонных индустрий, в котором приняли участие более 160 компаний из 26 стран. Он станет новым этапом военного сотрудничества между Украиной и ее партнерами и послужит инструментом защиты для цивилизованных стран мира.