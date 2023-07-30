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Украинская Формула мира: в ОП рассказали, где состоится встреча лидеров

30 июля 2023 19:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинская Формула мира: в ОП рассказали, где состоится встреча лидеров
Руководитель офиса президента Андрей Ермак. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Встреча лидеров по реализации украинской Формулы мира состоится в скором времени в Саудовской Аравии. Это подтвердил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время заседания Конгресса в Ивано-Франковске, 30 июля.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Встреча по реализации Формулы мира

"Следующая встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира состоится в скором времени в Саудовской Аравии", — говорится в сообщении.

Что известно о Формуле мира

В то же время Ермак подчеркнул, что предыдущая встреча в таком формате состоялась в июне, в Копенгагене.

Украинская Формула мира, по утверждению Ермака, состоит из 10 основных пунктов. Они в свою очередь помогут обеспечить мир в Украине и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире.

Каждый пункт, по словам руководителя Офиса президента, Зеленский обсуждает в индивидуальном и групповом формате с представителями более 50 стран. Соответствующие переговоры проходят практически еженедельно.

Для того чтобы реализовать Формулу мира, используется трехфазная структура:

  • Первая — встречи с послами, аккредитованными в Украине, чтобы рассмотреть каждый пункт Формулы.
  • Вторая — Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности для того, чтобы найти оптимальные формулировки и механизмы внедрения Формулы.
  • Третья — учредительный Глобальный саммит на уровне лидеров государств, который должен состояться до конца года.
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Сообщение Ермака. Фото: скриншот

Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что государство-агрессор постепенно теряет каналы для вывода средств за границу. В частности, под санкции США оказался банк-оператор системы "Юнистрим", поэтому иностранные банки массово отказываются принимать платежи через эту систему.

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