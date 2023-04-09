Українська делегація на чолі з головою НБУ вирушила до США: що заплановано

Голова Національного Банку України Андрій Пишний. Фото: пресслужба НБУ

У суботу, 8 квітня, очільник НБУ Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук вирушили з робочим візитом до Сполучених Штатів. Чиновники поїхали в складі офіційної української делегації.

Про це повідомляє Національний банк України.

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Що заплановано

"Мета — участь у щорічних Весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, проведення двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами", — йдеться в повідомленні.

Під час заходів Андрій Пишний обговорить виконання положень Меморандуму з МВФ, наслідки війни росії проти України, питання посилення санкцій проти рф, важливі кроки для посилення стійкості нашої держави та швидкого післявоєнного економічного відновлення.

Зазначається, що також у межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Мінфіну США, Європейського центрального банку та іншими міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) констатує рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року опустився до мінімуму з літа 2022 року.