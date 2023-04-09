Українська делегація на чолі з головою НБУ вирушила до США: що заплановано
У суботу, 8 квітня, очільник НБУ Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук вирушили з робочим візитом до Сполучених Штатів. Чиновники поїхали в складі офіційної української делегації.
Про це повідомляє Національний банк України.
Що заплановано
"Мета — участь у щорічних Весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, проведення двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами", — йдеться в повідомленні.
Під час заходів Андрій Пишний обговорить виконання положень Меморандуму з МВФ, наслідки війни росії проти України, питання посилення санкцій проти рф, важливі кроки для посилення стійкості нашої держави та швидкого післявоєнного економічного відновлення.
Зазначається, що також у межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Мінфіну США, Європейського центрального банку та іншими міжнародними партнерами.
Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) констатує рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року опустився до мінімуму з літа 2022 року.