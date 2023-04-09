Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Украинская делегация во главе с главой НБУ отправилась в США: что запланировано arrow

Украинская делегация во главе с главой НБУ отправилась в США: что запланировано

9 апреля 2023 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Глава Национального Банка Украины Андрей Пышный. Фото: пресс-служба НБУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В субботу, 8 апреля, глава НБУ Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук отправились с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Чиновники уехали в составе официальной украинской делегации.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Читайте также:

Что запланировано

"Цель — участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, проведение двусторонних встреч с международными партнерами", — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия Андрей Пышный обсудит выполнение положений Меморандума с МВФ, последствия войны россии против Украины, вопросы усиления санкций против россии, важные шаги для усиления устойчивости нашего государства и быстрого послевоенного экономического восстановления.

Также в рамках визита запланированы встречи с руководством МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, Минфина США, Европейского центрального банка и другими международными партнерами.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) констатирует рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года он опустился до минимума с лета 2022 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB