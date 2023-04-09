Украинская делегация во главе с главой НБУ отправилась в США: что запланировано

Глава Национального Банка Украины Андрей Пышный. Фото: пресс-служба НБУ

В субботу, 8 апреля, глава НБУ Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук отправились с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Чиновники уехали в составе официальной украинской делегации.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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Что запланировано

"Цель — участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, проведение двусторонних встреч с международными партнерами", — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия Андрей Пышный обсудит выполнение положений Меморандума с МВФ, последствия войны россии против Украины, вопросы усиления санкций против россии, важные шаги для усиления устойчивости нашего государства и быстрого послевоенного экономического восстановления.

Также в рамках визита запланированы встречи с руководством МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, Минфина США, Европейского центрального банка и другими международными партнерами.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) констатирует рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года он опустился до минимума с лета 2022 года.