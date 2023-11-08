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Украине нужно выполнить еще несколько реформ перед переговорами, — посол ЕС

8 ноября 2023 23:18
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Илья Рябинин
редактор
Украине нужно выполнить еще несколько реформ перед переговорами, — посол ЕС
Посол ЕС в Украине Екатерина Матернова. Фото: Цензор.нет
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что остаются еще несколько аспектов реформ, которые Украина должна выполнить. Только после этого Совет ЕС предоставит так называемый переговорный мандат Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

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По ее словам, на основе всех реформ, которые Украина смогла предпринять до этого времени, Еврокомиссия смогла рекомендовать начало переговоров о членстве в ЕС.

"Это разрешение, рекомендованное Совету, которое открывает Европейскому Совету, — а это все 27 стран-членов — возможность начать переговоры о вступлении. Что касается следующих шагов: есть еще несколько аспектов реформ, которые необходимо завершить для того, чтобы Совет предоставил так называемый переговорный мандат". Комиссии", — сказала дипломат.

Матернова говорит: Еврокомиссия сейчас рекомендовала открытие переговоров, и для следующего шага после этого есть еще четыре аспекта реформ, которые следует завершить:

  • увеличение штата НАБУ;
  • внесение двух небольших изменений в закон о декларировании имущества;
  • принятие закона о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС,
  • выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по нацменьшинствам.

"Эти четыре пункта должны быть завершены, и тогда мы получим мандат на переговоры при условии, что Рада откроет переговоры в декабре, и тогда процесс может начаться", — сказала она.

Госпожа посол обратила внимание, что Украина осуществила огромное количество реформ, но осталась доработка вещей, над которыми уже работали раньше.

"Я посмотрела пресс-конференцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, и Комиссия рекомендует Европейскому Совету начать переговоры, переговоры о вступлении с Украиной и точка. В этом предложении нет ни одного "но". Открытие переговоров - это открытие переговоров, а затем один из двух переговорных мандатов превратился в правительственную конференцию, и после этого будет еще много, много и много шагов. Но открытие переговоров было рекомендовано", — подчеркнула Матернова.

Напомним, что ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. На это решение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав это "историческим днем" в истории Украины.

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