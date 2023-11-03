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Украина сделала очередной важный шаг на пути вступления в ЕС, — Шмыгаль

3 ноября 2023 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Будущее вступление Украины в ЕС Шмыгаль рассказал новые детали
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: фейсбук-страница политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина делает очередной важный шаг по пути в Европу. В правительстве страны уже передают предварительный проект плана для программы Ukraine Facility для Европейской комиссии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, Украина передает наработки, состоящие из четырех главных блоков.

Какие блоки есть в проекте для Европейской комиссии

Макроэкономические сценарии

Они включают в себя развитие качественных институций восстановления.

Базовые реформы, а именно:

  • реформа госуправления,
  • мероприятия по управлению госфинансами,
  • борьба с коррупцией,
  • реформа системы правосудия.

Что касается экономики в Украине

Экономические реформы, среди которых:

  • управление госактивами,
  • развитие человеческого капитала,
  • региональная политика.

Также Шмыгаль подчеркнул и на главных секторах экономики, которые помогут развиваться Украине.

Напомним, ранее мы писали, что Европейская комиссия в скором времени предоставит Украине финансовую поддержку в размере 335 млн евро. Средства будут направлены на реконструкцию инфраструктуры.

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