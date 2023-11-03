Будущее вступление Украины в ЕС Шмыгаль рассказал новые детали

Украина сделала очередной важный шаг на пути вступления в ЕС, — Шмыгаль
Украина делает очередной важный шаг по пути в Европу. В правительстве страны уже передают предварительный проект плана для программы Ukraine Facility для Европейской комиссии.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, Украина передает наработки, состоящие из четырех главных блоков.
Какие блоки есть в проекте для Европейской комиссии
Макроэкономические сценарии
Они включают в себя развитие качественных институций восстановления.
Базовые реформы, а именно:
- реформа госуправления,
- мероприятия по управлению госфинансами,
- борьба с коррупцией,
- реформа системы правосудия.
Что касается экономики в Украине
Экономические реформы, среди которых:
- управление госактивами,
- развитие человеческого капитала,
- региональная политика.
Также Шмыгаль подчеркнул и на главных секторах экономики, которые помогут развиваться Украине.
Напомним, ранее мы писали, что Европейская комиссия в скором времени предоставит Украине финансовую поддержку в размере 335 млн евро. Средства будут направлены на реконструкцию инфраструктуры.
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