Будущее вступление Украины в ЕС Шмыгаль рассказал новые детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: фейсбук-страница политика

Украина делает очередной важный шаг по пути в Европу. В правительстве страны уже передают предварительный проект плана для программы Ukraine Facility для Европейской комиссии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, Украина передает наработки, состоящие из четырех главных блоков.

Какие блоки есть в проекте для Европейской комиссии

Макроэкономические сценарии

Они включают в себя развитие качественных институций восстановления.

Базовые реформы, а именно:

реформа госуправления,

мероприятия по управлению госфинансами,

борьба с коррупцией,

реформа системы правосудия.

Что касается экономики в Украине

Экономические реформы, среди которых:

управление госактивами,

развитие человеческого капитала,

региональная политика.

Также Шмыгаль подчеркнул и на главных секторах экономики, которые помогут развиваться Украине.

Напомним, ранее мы писали, что Европейская комиссия в скором времени предоставит Украине финансовую поддержку в размере 335 млн евро. Средства будут направлены на реконструкцию инфраструктуры.