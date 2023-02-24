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Україна здобула серйозну дипломатичну перемогу: подробиці сенсаційного голосування в ООН

24 лютого 2023 14:35
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Резолюція ООН Україна: депутат про сенсаційність голосування
Із 193 держав-членів ООН проти резолюції України проголосували лише 7 країн
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН української резолюції про принципи миру — серйозна дипломатична перемога України і чіткий сигнал підтримки територіальної цілісності та суверенітету України світовим співтовариством. Особливо важливо те, що в цій резолюції наголошується: справедливий мир має базуватися на повазі до територіальної цілісності і суверенітету України.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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За його словами, цінним також є те, що в резолюції ГА ООН звертається увага на необхідність притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Мережко
Олександр Мережко

"Загалом резолюції Генеральної Асамблеї ООН, як правило, не є юридично обов’язковими, але вони мають морально-політичну силу. Це вираз світової думки, голос людства і він, безперечно, на боці України. Дві третини членів ООН. Лічені одиниці проголосували проти — всього 7 країн зі 193 держав-членів ООН", — сказав нардеп.

А от так званий "мирний план" від Китаю — це пропагандистська пародія на справжній мирний план, вважає Мережко. Адже він озвучує деякі російські наративи і свідчить про те, що під маскою прагнення "миру" китайська дипломатія насправді схиляється до підтримки російських наративів.

"За" резолюцію України проголосувала 141 країна

Нагадємо, у четвер, 23 лютого, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проєкт української резолюції — так звана "формула миру", яку Україна оприлюднила ще восени 2022 року. Це план із десяти пунктів, що покликаний російську війну в Україні.

"За" резолюцію проголосувала 141 держава-член ООН, ще 32 утримались під час голосування, зокрема це Іран, Казахстан і Китай. Сім країн виступили проти: Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, росія та Сирія.

ООН
Фото: REUTERS/Mike Segar

Зокрема, документ містить вимогу до рф "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Який мирний план Китаю 

Свій мирний план "щодо врегулювання української кризи" висунув також і Китай. Проте документ не містить конкретних пропозицій щодо шляхів припинення війни. Таке враження, що він складається лише із загальних фраз, закликів та побажань, як от "дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн".

Також китайці вважають, що "безпека країни не може забезпечуватись за рахунок безпеки інших. Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням або розширенням військових блоків".

Також Китай закликає всі сторони виявляти стриманість, не "роздмухувати полум'я" і допомогти Україні та росії якнайшвидше "відновити діалог".

Фото: REUTERS/Mike Segar

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