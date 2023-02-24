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Украина одержала серьезную дипломатическую победу: подробности сенсационного голосования в ООН

24 февраля 2023 14:35
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Резолюция ООН Украина: депутат о сенсационности голосования
Из 193 государств-членов ООН против резолюции Украины проголосовали только 7 стран
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинской резолюции о принципах мира — серьезная дипломатическая победа Украины и четкий сигнал поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины мировым сообществом. Особенно важно то, что в этой резолюции отмечается: справедливый мир должен базироваться на уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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По его словам, ценно также то, что в резолюции ГА ООН обращается внимание на необходимость привлечения к ответственности российских военных преступников.

Мережко
Александр Мережко

"В целом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, как правило, не являются юридически обязательными, но они обладают морально-политической силой. Это выражение мирового мнения, голос человечества и оно, бесспорно, на стороне Украины. Две трети членов ООН. Считанные страны проголосовали против — всего 7 из 193 государств-членов ООН", сказал нардеп.

А вот так называемый "мирный план" от Китая это пропагандистская пародия на настоящий мирный план, считает Мережко. Ведь он озвучивает некоторые российские нарративы и свидетельствует о том, что под маской стремления "мира" китайская дипломатия действительно склоняется к поддержке российских нарративов.

"За" резолюцию Украины проголосовала 141 страна

Напомним, в четверг, 23 февраля, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила проект украинской резолюции так называемая "формула мира", которую Украина обнародовала еще осенью 2022 года. Это план из десяти пунктов, призванный российской войной в Украине.

"За" резолюцию проголосовало 141 государство-член ООН, еще 32 воздержались во время голосования, включая Иран, Казахстан и Китай. Семь стран выступили против: Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, россия и Сирия.

ООН
Фото: REUTERS/Mike Segar

В частности, документ содержит требование к россии "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Какой мирный план Китая

Свой мирный план "об урегулировании украинского кризиса" выдвинул также и Китай. Однако документ не содержит конкретных предложений относительно путей прекращения войны. Такое впечатление, что он состоит только из общих фраз, призывов и пожеланий, как "придерживаться международного права и принципа суверенитета, независимости и территориальной целостности стран".

Также китайцы считают, что "безопасность страны не может обеспечиваться за счет безопасности других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков".

Также Китай призывает все стороны проявлять сдержанность, не "раздувать пламя" и помочь Украине и россии как можно быстрее "восстановить диалог".

Фото: REUTERS/Mike Segar

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