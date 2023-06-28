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Україна здобула моральне лідерство у світі — Зеленський

28 червня 2023 14:56
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Виступ Зеленського в Раді: президент заявив про моральне лідерство України
Виступ Володимира Зеленського у ВРУ. Фото: Twitter Ruslan Stefanchuk
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здобула моральне лідерство, і це надихає та об'єднує народи світу. Він вкотре зауважив, що мир націй світу залежить від того, як закінчиться війна в Україні. 

Про це він заявив під час свого виступу у Верховній Раді до Дня Конституції України. 

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"Сміливістю нашого народу здобуте для України моральне лідерство, яке надихає та об'єднує народи світу. Українське прагнення жити вільно та героїзм наших людей очистили загальнолюдські цінності від вікового бруду, цинізму та боягузтва", — сказав президент.

Він додав, що різні народи світу стали у боротьбі з Україною за свободу. Зеленський запевнив, що Україна стане країною-переможницею. 

"Чи матимуть мир нації світу і чи вистоїть на землі людяність — це зараз залежить від того, як ми закінчимо цю війну і від того, чи буде життя українців, що перемогли, утверджувати свободу так само, як утверджує боротьба за неї. Так само, як ми вже показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх", — додав президент.

Нагадаємо, 28 червня Україна відзначає 27-му річницю прийняття Конституції, що є ядром держави та хребтом нашої нації. Всі інші закони країни зазвичай спираються саме на Основний закон. Більш детально про цей день можна прочитати тут

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