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Украина получила моральное лидерство в мире, — Зеленский

28 июня 2023 14:56
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Выступление Зеленского в Раде: президент заявил о моральном лидерстве Украины
Выступление Владимира Зеленского в ВРУ. Фото: Twitter Ruslan Stefanchuk
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина завоевала моральное лидерство, и это вдохновляет и объединяет народы мира. Он еще раз отметил, что мир наций зависит от того, как закончится война в Украине.

Об этом он заявил во время своего выступления в Верховной Раде ко Дню Конституции Украины.

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"Смелостью нашего народа обретено для Украины моральное лидерство, вдохновляющее и объединяющее народы мира. Украинское стремление жить свободно и героизм наших людей очистили общечеловеческие ценности от вековой грязи, цинизма и трусости", — сказал президент.

Он добавил, что разные народы мира стали в борьбе с Украиной за свободу. Зеленский заверил, что Украина станет победившей страной.

"У нас будет мир нации мира и выстоит ли на земле человечность — это сейчас зависит от того, как мы закончим эту войну, и от того, будет ли жизнь победивших украинцев утверждать свободу так же, как утверждает борьба за нее. Так же, как мы уже показали, что смелость дает свободу, мы докажем, что свобода дает успех", — добавил президент.

Напомним, 28 июня Украина отмечает 27-ю годовщину принятия Конституции, которая является ядром государства и хребтом нашей нации. Все остальные законы страны обычно опираются именно на Основной закон. Более подробно об этом дне можно прочитать здесь.

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