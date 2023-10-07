Україна засудила терористичні акти на території Ізраїлю

Наслідки ракетної атаки на Ізраїль. Фото: Times of Israel

У суботу південь та центр Ізраїлю стали об'єктами масованого ракетного нападу. Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед лицем терористичної загрози.

Про це повідомили на сторінці МЗС України в Twitter.

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"Україна рішуче засуджує триваючі терористичні атаки проти Ізраїлю, включаючи ракетні обстріли цивільного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві. Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе та свій народ", — говориться у повідомленні.

#Ukraine strongly condemns the ongoing terrorist attacks against Israel, including rocket attacks against the civilian population in Jerusalem and Tel Aviv. We express our support for #Israel in its right to defend itself and its people. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 7, 2023

Раніше ми повідомляли, що військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Нагадаємо, ХАМАС заявив, що терористи випустили по Ізраїлю понад 5000 ракет за цей ранок. Офіційного підтвердження цих цифр наразі немає.