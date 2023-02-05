Украина ввела санкции против атомной отрасли россии: подробности

Украина ввела санкции против атомной отрасли россии
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли россии. В санкционный список попали 200 компаний.
Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.
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Санкции против атомной отрасли рф
Президент отметил, что сегодняшнее решение относительно атомной отрасли россии не последнее.
"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли россии. И это не последнее решение относительно этой их отрасли. Смысл наших шагов также состоит в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии", — сказал Зеленский
Глава Украинского государства подчеркнул, что россия — это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. Он напомнил, что российские ракеты неоднократно следовали за траекториями над ядерными объектами Украины.
"Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства, для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это достаточные причины, чтобы и атомная отрасль россии была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами", — сказал Зеленский.
Что известно о решении СНБО
Президент подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
В приложении к документу содержится перечень из 200 компаний и предприятий атомной отрасли россии. Среди компаний, попавших под санкции, есть российская государственная компания "Росатом" и ее дочерние предприятия.
Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россия разрушила все семь принципов ядерной и радиационной безопасности. Поэтому необходимы санкции против российской ядерной промышленности.