Украина требует переноса заседания ПА ОБСЕ: в чем причина

Руслан Стефанчук

Верховная Рада Украины предложила перенести зимнее заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и созвать внеочередное заседание Бюро ассамблеи. Причина в том, что Австрия выдала визы членам российской делегации, и они предположительно будут присутствовать на заседании. Украина считает это неприемлемым.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Заявление главы украинского парламента

"Недопустима, вопиющая ситуация, когда делегации Украины и РФ окажутся за одним столом на официальном заседании ПА ОБСЕ", — подчеркнул Стефанчук во время разговора с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Стефанчук отметил, что Австрия, как принимающая сторона, не отказала делегациям российской федерации и Республики Беларусь в получении виз для посещения официального мероприятия ОБСЕ.

"Особенно учитывая то, что это заседание состоится в Вене именно 23-24 февраля, в годовщину начала полномасштабной вооруженной агрессии россии", — подчеркнул он.

Предложение Украины

Поэтому, как оперативный выход из ситуации, украинские власти предложили рассмотреть вопрос созыва внеочередного заседания Бюро ассамблеи и принять решение о переносе зимнего заседания ПА ОБСЕ.

"Лично у меня есть определенные сигналы от партнеров о поддержке такого решения. Кремлевский режим должен быть изолирован", — заверил глава украинского парламента.

Стефанчук также призвал президента Парламентской ассамблеи усилить работу по организации процесса принятия Постоянным комитетом решения, которое сделает возможным прекращение участия в работе органов Ассамблеи парламентской делегации страны-агрессора.

Напомним, 16 января Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой ОБСЕ и главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Политики обсудили нарушение прав человека на оккупированных территориях Украины.