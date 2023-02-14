Украина требует переноса заседания ПА ОБСЕ: в чем причина

Украина требует перенести заседание ПА ОБСЕ, потому что там будут присутствовать россияне: подробности скандала
Верховная Рада Украины предложила перенести зимнее заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и созвать внеочередное заседание Бюро ассамблеи. Причина в том, что Австрия выдала визы членам российской делегации, и они предположительно будут присутствовать на заседании. Украина считает это неприемлемым.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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Заявление главы украинского парламента
"Недопустима, вопиющая ситуация, когда делегации Украины и РФ окажутся за одним столом на официальном заседании ПА ОБСЕ", — подчеркнул Стефанчук во время разговора с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.
Стефанчук отметил, что Австрия, как принимающая сторона, не отказала делегациям российской федерации и Республики Беларусь в получении виз для посещения официального мероприятия ОБСЕ.
"Особенно учитывая то, что это заседание состоится в Вене именно 23-24 февраля, в годовщину начала полномасштабной вооруженной агрессии россии", — подчеркнул он.
Предложение Украины
Поэтому, как оперативный выход из ситуации, украинские власти предложили рассмотреть вопрос созыва внеочередного заседания Бюро ассамблеи и принять решение о переносе зимнего заседания ПА ОБСЕ.
"Лично у меня есть определенные сигналы от партнеров о поддержке такого решения. Кремлевский режим должен быть изолирован", — заверил глава украинского парламента.
Стефанчук также призвал президента Парламентской ассамблеи усилить работу по организации процесса принятия Постоянным комитетом решения, которое сделает возможным прекращение участия в работе органов Ассамблеи парламентской делегации страны-агрессора.
Напомним, 16 января Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой ОБСЕ и главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Политики обсудили нарушение прав человека на оккупированных территориях Украины.