Саммит НАТО в Вильнюсе: что получит Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Владимир Зеленский на встрече в Киеве. Фото: Reuters

Через неделю в латвийской столице Вильнюсе стартует важный для Украины саммит НАТО. Официальный Киев настаивает и ожидает услышать политическое приглашение Украины в НАТО, которое должно реализоваться уже после окончания войны с Россией.

Однако Запад до сих пор медлит с ответом и до сих пор неизвестно, что же он предложит Украине, которая надежно защищает его восточные фланги от российских агрессоров.

Читайте также:

Новини.LIVE разбирался, какие шансы у Украины получить заветное приглашение в НАТО

Украина нацелена получить приглашение в НАТО

Саммит НАТО пройдет уже на следующей неделе — 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе. И хотя до его проведения осталась только одна неделя, до сих пор неизвестно, что именно Украина сможет там получить.

План максимум от украинской власти очерчен тремя пунктами:

Украина должна стать членом НАТО по упрощенной процедуре, по примеру Швеции и Финляндии. При этом Альянс должен признать: дальнейшее членство должно происходить без промежуточных этапов, например того же ПДЧ.

Киев ожидает политического приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе, а уже на саммите НАТО в апреле следующего года в Вашингтоне ожидает окончательного одобрения.

До принятия Украины в состав НАТО члены Альянса предоставляют Киеву реальные гарантии безопасности для защиты от российского агрессора. Однако эти гарантии ни в коем случае не являются заменой нашему полноценному членству.

11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Фото: НАТО

Украина получила 21 "да" из 30 необходимых голосов членов НАТО. Изменилась даже многолетняя позиция "против" со стороны Франции. Как стало известно Le Monde, сейчас официальный Париж нацелен на то, чтобы отстоять перспективу вступления Украины в НАТО, чтобы повлиять на войну и попытаться посадить Москву и Киев за стол переговоров.

Как стало известно Новини.LIVE из дипломатических источников, самые большие сложности в переговорах с Германией и самым мощным украинским партнером Украины — США.

Не под запись украинские политики признаются, что ответ сейчас зависит от американского президента Джона Байдена. Об этом же сказал и президент Зеленский в интервью в своем недавнем интервью CNN. Он в очередной раз напомнил, что именно Байден является "лицом, принимающим решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет".

Владимир Зеленский и Джон Байден на встрече G-7 в Японии Фото: Reuters

"Приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат. Я понимаю невозможность взять Украину в НАТО, пока идет война. Но этот сигнал действительно очень важен, он зависит от решения Байдена", — сказал президент.

До сих пор неизвестно, каким будет ответ Байдена. Однако его планы лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе наталкивают на очень осторожный оптимизм.

"Американцев ужасно беспокоит украинская коррупция, в том числе и в армии. Они в курсе всего, что у нас происходит. Если не избавимся от этих идиотских хищений мелких уровней — нам ничего не светит. Но никому до сих пор неизвестен ответ Байдена, что же именно он скажет в Вильнюсе", — на условиях анонимности Новини.LIVE сказал один из украинских политиков.

Что о членстве Украины в НАТО говорит Шольц

Что касается позиции Германии, то, по мнению канцлера Олафа Шольца, членство Украины в Североатлантическом Альянсе возможно после завершения войны, которую развязала Россия:

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters/Annegret Hilse

"Говорить о вступлении Украины в НАТО можно только после прекращения всех территориальных споров. Это обязательное условие", — сказал он в воскресенье, 2 июля, во время традиционного интервью телеканалу ARD.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецкое правительство не повторять ошибку экс-канцлера Ангелы Меркель в Бухаресте в 2008 году. Тогда она вместе с Францией фактически заблокировала вступление Украины в НАТО. Даже несмотря на давление тогдашнего американского президента Джорджа Буша.

Зеленский не поедет на саммит в Вильнюс?

До сих пор неизвестно, поедет ли на саммит в Вильнюс президент Зеленский. Сначала в ОПУ говорили, если "Альянсу не хватит мужества пригласить Украину в блок, президенту там делать нечего". Об этом 29 июня в комментарии Reuters заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

При этом он сослался на предварительные интервью Зеленского. В частности, 3 июня президент сказал WJS, что "не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов по поводу того, когда она может присоединиться к Альянсу".

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Но уже буквально на днях спикер Зеленского Сергей Никифоров отметил, что в целом предстоящие поездки президента обычно не комментируют и не анонсируют заранее по соображениям безопасности.

А вот решение о визите президента на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, все будет зависеть от ситуации в поле боя.

Исходя из этого, о присутствии президента в Вильнюсе мы узнаем только после того, как он туда доберется. По сути, как это бывает со всеми зарубежными и даже внутренними поездками главы государства.

Что НАТО предложит Украине? Два варианта

В среду, 5 июля, президент Литвы Гитанас Науседа заявил: решение саммита НАТО в Вильнюсе "не разочарует украинцев". По его словам, у него есть ощущение, что Альянс найдет те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем привыкли озвучивать. Кроме того, страны НАТО отправляются на саммит с дополнительными пакетами помощи Украине.

При этом Науседа отметил, что о "максимуме", которого ожидает украинская сторона, пока речь не идет.

Также, судя по заявлениям главных европейских стран, на саммите НАТО или перед его началом, несколько ведущих стран НАТО могут подписать с Украиной гарантии безопасности.

По данным немецкого издания FAZ, это многосторонняя система гарантий на переходный период до вступления Украины в НАТО после окончания войны.

Соответствующее рамочное соглашение с Германией, Францией, Великобританией и США, вроде бы, уже почти готово. При этом каждая страна-участник будет заключать с Киевом отдельное соглашение.

Речь идет об оружии, деньгах, военной помощи и обучении. Все это должно позволить Киеву защитить себя без прямого вмешательства стран-гарантов.

Итак, ровно через неделю едва ли не главная интрига года будет раскрыта — или Украина и Запад вместе реально уничтожают военные амбиции главы РФ Владимира Путина, или же Украина делать это самостоятельно вплоть до реальной смерти агрессивного режима.