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Украина выполнила каждые три из четырех условий вступления в ЕС

9 мая 2023 12:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украина выполнила каждые три из четырех условий вступления в ЕС
Владимир Зеленский подписывает заявку на членство в Евросоюзе. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

К началу 2023 года Украина выполнила 72% всех евроинтеграционных обязательств. Украинские темпы интеграции в Евросоюз достаточно высоки, особенно учитывая войну, развязанную Россией.

Об этом напомнили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

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Темпы выполнения евроинтеграционного соглашения

По состоянию на 24 февраля 2022 Украина выполнила 63% всех обязательств, выписанных в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.

К концу прошлого года процент исполненных обязательств вырос до 72.

"Это очень высокий темп, особенно учитывая российскую агрессию на территории Украины", — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Евроинтеграционный график

В Центре напомнили, что путь Украины в Европейский Союз начался в марте 2014 подписанием политической части Соглашения об ассоциации с ЕС. Это произошло, когда страной руководил и.о. президента Александра Турчинова.

Действие в полном объеме Соглашение об ассоциации вступило 1 сентября 2017 года, при президентстве Петра Порошенко.

28 февраля 2022 г. нынешний президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на членство в Евросоюзе. 23 июня того же года Украина получила статус кандидата.

Евроинтеграция Украины
Евроинтеграция Украины
График евроинтеграции Украины
График евроинтеграции Украины

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вступление Украины в ЕС нельзя привязывать к вопросу завершения войны или деоккупации. Если война затянется, это не станет препятствием для завершения вступления страны в Европейский Союз.

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