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Україна вийшла з угод СНД про збройні та стратегічні сили — указ Зеленського

15 травня 2024 19:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський підписав укази про вихід України з ряди угод СНД
Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україна вийшла з укладених раніше угод Співдружності незалежних держав про збройні та стратегічні сили. Таким чином, наша країна остаточно вийшла зі складу СНД. 

Відповідні укази підписав у середу, 15 травня президент України Володимир Зеленський

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Україна вийшла з СНД

Згідно з Указом №329/2024, Україна виходить з Угоди Ради Глав Держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні Сили та Прикордонні війська, яка була укладена 30 грудня 1991 року в Мінську. Тепер українське МЗС має надіслати Виконавчому комітету Співдружності Незалежних Держав відповідне повідомлення.

україна снд
Указ №329/2024. Джерело: Офіс президента України

Указ № 328/2024 свідчить про вихід України з Угоди між державами-учасницями СНД по Стратегічних силах та з Угоди про статус Стратегічних сил, укладеній 14 лютого 1992 року в Мінську.

україна виходить з снд
Указ №328/2024. Джерело: Офіс президента України

В Указі №327/2024 йдеться про вихід України з Угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння, яка була укладена 9 жовтня 1992 року в Бішкеку.

україна вийшла з снд
Указ №327/2024. Джерело: Офіс президента України

І в Указі №326/2024 наша країна виходить з деяких рішень Ради глав держав СНД щодо участі України в Раді міністрів внутрішніх справ СНД, а саме:

  • Рішення про Раду міністрів внутрішніх справ СНД, укладеного 19 січня 1996 року у Москві;
  • Рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав СНД, укладеного 9 жовтня 2009 року у Кишиневі;
  • Рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ СНД, укладеного 3 вересня 2011 року в Душанбе.
снд україна вийшла
Указ №326/2024. Джерело: Офіс президента України

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав ряд указів про призначення нових командувачів Сил спеціальних операцій та Сил підтримки Збройних сил України

Також глава держави провів низку перестановок у Волинському, Кіровоградському, Миколаївському та Полтавському управліннях Служби безпеки України.

Володимир Зеленський
МЗС
СНД
Україна
політики
договір
указ

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