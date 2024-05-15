Зеленський підписав укази про вихід України з ряди угод СНД

Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс президента України

Україна вийшла з укладених раніше угод Співдружності незалежних держав про збройні та стратегічні сили. Таким чином, наша країна остаточно вийшла зі складу СНД.

Відповідні укази підписав у середу, 15 травня президент України Володимир Зеленський.

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Україна вийшла з СНД

Згідно з Указом №329/2024, Україна виходить з Угоди Ради Глав Держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні Сили та Прикордонні війська, яка була укладена 30 грудня 1991 року в Мінську. Тепер українське МЗС має надіслати Виконавчому комітету Співдружності Незалежних Держав відповідне повідомлення.

Указ №329/2024. Джерело: Офіс президента України

Указ № 328/2024 свідчить про вихід України з Угоди між державами-учасницями СНД по Стратегічних силах та з Угоди про статус Стратегічних сил, укладеній 14 лютого 1992 року в Мінську.

Указ №328/2024. Джерело: Офіс президента України

В Указі №327/2024 йдеться про вихід України з Угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння, яка була укладена 9 жовтня 1992 року в Бішкеку.

Указ №327/2024. Джерело: Офіс президента України

І в Указі №326/2024 наша країна виходить з деяких рішень Ради глав держав СНД щодо участі України в Раді міністрів внутрішніх справ СНД, а саме:

Рішення про Раду міністрів внутрішніх справ СНД, укладеного 19 січня 1996 року у Москві;

Рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав СНД, укладеного 9 жовтня 2009 року у Кишиневі;

Рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ СНД, укладеного 3 вересня 2011 року в Душанбе.

Указ №326/2024. Джерело: Офіс президента України

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав ряд указів про призначення нових командувачів Сил спеціальних операцій та Сил підтримки Збройних сил України

Також глава держави провів низку перестановок у Волинському, Кіровоградському, Миколаївському та Полтавському управліннях Служби безпеки України.