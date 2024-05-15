Зеленский подписал указы о выходе Украины из некоторых договоров СНГ

Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах — указ Зеленского
Украина вышла из заключенных ранее соглашений Содружества независимых государств о вооруженных и стратегических силах. Таким образом наша страна окончательно вышла из состава СНГ.
Соответствующие указы подписал в среду, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский.
Украина вышла из СНГ
Согласно Указу №329/2024 Украина выходит из Соглашения Совета Глав Государств-участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных Силах и Пограничных войсках, которое было заключено 30 декабря 1991 года в Минске. Теперь украинское МИД должно направить Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств соответствующее уведомление.
Указ № 328/2024 свидетельствует о выходе Украины из Соглашения между государствами-участниками СНГ по Стратегическим силам и Соглашения о статусе Стратегических сил, заключенном 14 февраля 1992 года в Минске.
В Указе №327/2024 говорится о выходе Украины из Соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, заключенном 9 октября 1992 года в Бишкеке.
И в Указе №326/2024 наша страна исходит из некоторых решений Совета глав государств СНГ по поводу участия Украины в Совете министров внутренних дел СНГ, а именно:
- Решения о Совете министров внутренних дел СНГ, заключенном 19 января 1996 года в Москве;
- Решения о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров внутренних дел государств СНГ, заключенном 9 октября 2009 г. в Кишиневе;
- Решения о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров внутренних дел СНГ, заключенном 3 сентября 2011 г. в Душанбе.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении новых командующих Сил специальных операций и Сил поддержки Вооруженных сил Украины
Глава государства также провел ряд перестановок в Волынском, Кировоградском, Николаевском и Полтавском управлениях Службы безопасности Украины.
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