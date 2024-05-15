Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах — указ Зеленского arrow

Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах — указ Зеленского

15 мая 2024 19:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский подписал указы о выходе Украины из некоторых договоров СНГ
Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украина вышла из заключенных ранее соглашений Содружества независимых государств о вооруженных и стратегических силах. Таким образом наша страна окончательно вышла из состава СНГ.

Соответствующие указы подписал в среду, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Украина вышла из СНГ

Согласно Указу №329/2024 Украина выходит из Соглашения Совета Глав Государств-участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных Силах и Пограничных войсках, которое было заключено 30 декабря 1991 года в Минске. Теперь украинское МИД должно направить Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств соответствующее уведомление.

украина снд
Указ №329/2024. Источник: Офис президента Украины

Указ № 328/2024 свидетельствует о выходе Украины из Соглашения между государствами-участниками СНГ по Стратегическим силам и Соглашения о статусе Стратегических сил, заключенном 14 февраля 1992 года в Минске.

украина выходит из снд
Указ №328/2024. Источник: Офис президента Украины

В Указе №327/2024 говорится о выходе Украины из Соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, заключенном 9 октября 1992 года в Бишкеке.

украина вышла из снд
Указ №327/2024. Источник: Офис президента Украины

И в Указе №326/2024 наша страна исходит из некоторых решений Совета глав государств СНГ по поводу участия Украины в Совете министров внутренних дел СНГ, а именно:

  • Решения о Совете министров внутренних дел СНГ, заключенном 19 января 1996 года в Москве;
  • Решения о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров внутренних дел государств СНГ, заключенном 9 октября 2009 г. в Кишиневе;
  • Решения о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров внутренних дел СНГ, заключенном 3 сентября 2011 г. в Душанбе.
снд украина вышла
Указ №326/2024. Источник: Офис президента Украины

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении новых командующих Сил специальных операций и Сил поддержки Вооруженных сил Украины

Глава государства также провел ряд перестановок в Волынском, Кировоградском, Николаевском и Полтавском управлениях Службы безопасности Украины.

Владимир Зеленский
МИД
СНГ
Украина
политики
договор
указ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников