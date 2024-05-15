Зеленский подписал указы о выходе Украины из некоторых договоров СНГ

Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Офис президента Украины

Украина вышла из заключенных ранее соглашений Содружества независимых государств о вооруженных и стратегических силах. Таким образом наша страна окончательно вышла из состава СНГ.

Соответствующие указы подписал в среду, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Украина вышла из СНГ

Согласно Указу №329/2024 Украина выходит из Соглашения Совета Глав Государств-участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных Силах и Пограничных войсках, которое было заключено 30 декабря 1991 года в Минске. Теперь украинское МИД должно направить Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств соответствующее уведомление.

Указ №329/2024. Источник: Офис президента Украины

Указ № 328/2024 свидетельствует о выходе Украины из Соглашения между государствами-участниками СНГ по Стратегическим силам и Соглашения о статусе Стратегических сил, заключенном 14 февраля 1992 года в Минске.

Указ №328/2024. Источник: Офис президента Украины

В Указе №327/2024 говорится о выходе Украины из Соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, заключенном 9 октября 1992 года в Бишкеке.

Указ №327/2024. Источник: Офис президента Украины

И в Указе №326/2024 наша страна исходит из некоторых решений Совета глав государств СНГ по поводу участия Украины в Совете министров внутренних дел СНГ, а именно:

Решения о Совете министров внутренних дел СНГ, заключенном 19 января 1996 года в Москве;

Решения о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров внутренних дел государств СНГ, заключенном 9 октября 2009 г. в Кишиневе;

Решения о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров внутренних дел СНГ, заключенном 3 сентября 2011 г. в Душанбе.

Указ №326/2024. Источник: Офис президента Украины

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении новых командующих Сил специальных операций и Сил поддержки Вооруженных сил Украины

Глава государства также провел ряд перестановок в Волынском, Кировоградском, Николаевском и Полтавском управлениях Службы безопасности Украины.