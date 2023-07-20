Украина отправила в Эфиопию 90 тыс. тонн зерна, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский

В рамках Черноморской зерновой инициативы, Украина предоставила Эфиопии около 300 тысяч тонн продуктов питания и дополнительно 90 тысяч тонн зерновых. Отправка была осуществлена в рамках проекта GrainfromUkraine.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский сообщил, что Украина продолжает подтверждать свою роль как ключевого игрока на мировой аграрной арене и стремится укрепить сотрудничество с Эфиопией в сферах безопасности и цифровых технологий.

Украинский лидер уточнил, что во время телефонного общения с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али были обсуждены последствия одностороннего решения России прекратить участие в Черноморском проекте, а также проблемы с морскими перевозками, атаки на порты и энергосистему Украины.

"Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и пригласил Премьер-министра посетить Украину", — добавил Зеленский.

Напомним, что Украина предлагает расширить механизм работы "зернового соглашения", позволяя ему работать в трехстороннем формате без РФ. Турция и ООН имеют полноценные возможности для инспекции судов и подтверждения, что на них нет никакой военной техники или вооружения, не предусмотренной договоренностями.