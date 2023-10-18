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Украина откроет новый пункт пропуска в Румынию, — Шмыгаль

18 октября 2023 15:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина откроет новый пункт пропуска в Румынию, — Шмыгаль
Встреча украинского и румынского правительств. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 18 октября, украинское правительство совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром Марчелом Чолаку провели совместное заседание. Они заключили семь документов, в частности об открытии нового пункта пропуска между странами.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в своем Telegram-канале.

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Правительства подписали совместное заявление, в котором зафиксировали рамочные результаты встречи.

Премьер Румынии в Киеве
Премьер Румынии в Киеве. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через р. Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Именно там откроется один из запланированных новых пунктов пропуска", — рассказал Шмыгаль.

Был подписан меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства. Стороны планируют комплексно развивать пункты пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Среди договоренностей между странами есть межправительственный Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц. Это позволит повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.

Стороны подписали декларацию о намерениях между украинским Минздравом и Министерством здравоохранения Румынии. Речь идет о противодействии вызовам войны и горизонтальном сотрудничестве между учреждениями здравоохранения.

Встреча украинского и румынского правительств
Встреча украинского и румынского правительств. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере между профильными службами Украины и Румынии. Усиливаем сотрудничество путем внедрения совместных программ и проектов", — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что страны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским Минстратегпромом и Министерством экономики Румынии. Речь идет о наращивании оборонительных возможностей.

Встреча украинского и румынского правительств
Встреча украинского и румынского правительств. Фото: t.me/Denys_Smyhal
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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране уже действуют более 13 тыс. пунктов несокрушимости. Однако еще несколько тысяч нужно доукомплектовать.

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