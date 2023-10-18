Украина откроет новый пункт пропуска в Румынию, — Шмыгаль
Сегодня, 18 октября, украинское правительство совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром Марчелом Чолаку провели совместное заседание. Они заключили семь документов, в частности об открытии нового пункта пропуска между странами.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в своем Telegram-канале.
Новые договоренности с Румынией
Правительства подписали совместное заявление, в котором зафиксировали рамочные результаты встречи.
"Межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через р. Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Именно там откроется один из запланированных новых пунктов пропуска", — рассказал Шмыгаль.
Был подписан меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства. Стороны планируют комплексно развивать пункты пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения.
Среди договоренностей между странами есть межправительственный Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц. Это позволит повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.
Стороны подписали декларацию о намерениях между украинским Минздравом и Министерством здравоохранения Румынии. Речь идет о противодействии вызовам войны и горизонтальном сотрудничестве между учреждениями здравоохранения.
"Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере между профильными службами Украины и Румынии. Усиливаем сотрудничество путем внедрения совместных программ и проектов", — рассказал Шмыгаль.
Он добавил, что страны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским Минстратегпромом и Министерством экономики Румынии. Речь идет о наращивании оборонительных возможностей.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране уже действуют более 13 тыс. пунктов несокрушимости. Однако еще несколько тысяч нужно доукомплектовать.
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