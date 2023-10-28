Україна в Радбезі ООН заявила, що Росія поводить себе жалюгідно

Радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник. Фото: Ukrinform

Україна повністю засуджує зловживання Росією інструментарієм Радбезу ООН, який скликала Москва для відвертання уваги від воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Там заявили, що РФ поводить себе жалюгідно.

Про це сказав на засіданні РБ радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник, передає Ukrinform.

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"Абсолютно неприйнятно поспішно вимагати проведення засідань Радбезу з єдиною метою — чинити перешкоди заходам, запланованим та підготовленим іншими членами РБ заздалегідь", — сказав Дворник, маючи на увазі обговорення у форматі Аррії висновків незалежної Комісії ООН із розслідування російських злочинів в Україні.

За словами радника Постпредства України при ООН, у заявах представників Росії є когнітивний дисонанс. Він наголосив, що Москва послідовно виправдовує вторгнення, посилаючись на право на самооборону і заявляючи про те, що рішення про початок так званої "спеціальної військової операції" в Україні було ухвалено відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Однак зовсім нещодавно РФ в контексті війни в Ізраїлі послалася на рішення Міжнародного суду ООН, щоб довести, що право на самооборону не можу бути застосоване у випадку з державою-окупантом.

"А саме такою державою щодо України є Росія", — наголосив Дворник.

До того ж Москва не виконує наказ Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року про припинення воєнних дій РФ в Україні. Дворник зазначив, що Росія поводить себе цинічно та жалюгідно.

"Росія вже більш як рік отримує іранські безпілотники і зараз готова стати навколішки перед північнокорейським режимом, щоб випросити додаткову зброю і боєприпаси для продовження агресивної війни проти України", — каже він.

За його словами, Україна продовжуватиме боротися доти, доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений, а Росія не зазнає воєнної поразки.

"Ми знищуватимемо аеропорти…, як це сталося 17 жовтня в окупованих Бердянську та Луганську. Ми й надалі знищуватимемо російську техніку та солдатів, яких московські генерали посилають як гарматне м'ясо для самогубних атак на українське місто Авдіївку", — заявив дипломат.

Радник Постпредства України при ООН наголосив, що єдиним правильним рішенням для російських окупантів було б або здатися в полон, або залишити тимчасово захоплені території без будь-яких зволікань.

"А поки вони перебувають в Україні, то залишатимуться легітимними військовими цілями", — додав Дворник.

Нагадаємо, слідча комісія ООН зафіксувала нові докази воєнних злочинів Росії в Україні. Йдеться про катування, зґвалтування та депортацію українських дітей.