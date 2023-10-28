Украина в Совбезе ООН заявила, что Россия ведет себя жалко

Советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник. Фото: Ukrinform

Украина полностью осуждает злоупотребление Россией инструментарием Совбеза ООН, который созвала Москва для отвлечения внимания от военных преступлений и преступлений против человечности. Там заявили, что РФ ведет себя жалко.

Об этом сказал на заседании СБ советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник, передает Ukrinform.

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"Абсолютно неприемлемо поспешно требовать проведения заседаний Совбеза с единственной целью — препятствовать мероприятиям, запланированным и подготовленным другими членами СБ заранее", — сказал Дворник, имея в виду обсуждение в формате Аррии выводов независимой Комиссии ООН по расследованию российских преступлений в Украине.

По словам советника Постпредства Украины при ООН, в заявлениях представителей России есть когнитивный диссонанс. Он подчеркнул, что Москва последовательно оправдывает вторжение, ссылаясь на право на самооборону и заявляя о том, что решение о начале так называемой "специальной военной операции" в Украине было принято в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Однако совсем недавно РФ в контексте войны в Израиле сослалась на решение Международного суда ООН, чтобы доказать, что право на самооборону не может быть применено в случае с государством-оккупантом.

"А именно таким государством в отношении Украины является Россия", — подчеркнул Дворник.

К тому же Москва не выполняет приказ Международного суда ООН от 16 марта 2022 года о прекращении военных действий РФ в Украине. Дворник отметил, что Россия ведет себя цинично и жалко.

"Россия уже больше года получает иранские беспилотники и сейчас готова стать на колени перед северокорейским режимом, чтобы выпросить дополнительное оружие и боеприпасы для продолжения агрессивной войны против Украины", — говорит он.

По его словам, Украина будет продолжать бороться до тех пор, пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден, а Россия не потерпит военное поражение.

"Мы будем уничтожать аэропорты..., как это произошло 17 октября в оккупированных Бердянске и Луганске. Мы и в дальнейшем будем уничтожать российскую технику и солдат, которых московские генералы посылают как пушечное мясо для самоубийственных атак на украинский город Авдеевку", — заявил дипломат.

Советник Постпредства Украины при ООН подчеркнул, что единственным правильным решением для российских оккупантов было бы или сдаться в плен, или оставить временно захваченные территории без каких-либо задержек.

"А пока они находятся в Украине, то будут оставаться легитимными военными целями", — добавил Дворник.

Напомним, Следственная комиссия ООН зафиксировала новые доказательства военных преступлений России в Украине. Речь идет о пытках, изнасилованиях и депортации украинских детей.