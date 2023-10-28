Украина в Совбезе ООН заявила, что Россия ведет себя жалко
Украина полностью осуждает злоупотребление Россией инструментарием Совбеза ООН, который созвала Москва для отвлечения внимания от военных преступлений и преступлений против человечности. Там заявили, что РФ ведет себя жалко.
Об этом сказал на заседании СБ советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник, передает Ukrinform.
Выступление Украины на Совбезе ООН
"Абсолютно неприемлемо поспешно требовать проведения заседаний Совбеза с единственной целью — препятствовать мероприятиям, запланированным и подготовленным другими членами СБ заранее", — сказал Дворник, имея в виду обсуждение в формате Аррии выводов независимой Комиссии ООН по расследованию российских преступлений в Украине.
По словам советника Постпредства Украины при ООН, в заявлениях представителей России есть когнитивный диссонанс. Он подчеркнул, что Москва последовательно оправдывает вторжение, ссылаясь на право на самооборону и заявляя о том, что решение о начале так называемой "специальной военной операции" в Украине было принято в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.
Однако совсем недавно РФ в контексте войны в Израиле сослалась на решение Международного суда ООН, чтобы доказать, что право на самооборону не может быть применено в случае с государством-оккупантом.
"А именно таким государством в отношении Украины является Россия", — подчеркнул Дворник.
К тому же Москва не выполняет приказ Международного суда ООН от 16 марта 2022 года о прекращении военных действий РФ в Украине. Дворник отметил, что Россия ведет себя цинично и жалко.
"Россия уже больше года получает иранские беспилотники и сейчас готова стать на колени перед северокорейским режимом, чтобы выпросить дополнительное оружие и боеприпасы для продолжения агрессивной войны против Украины", — говорит он.
По его словам, Украина будет продолжать бороться до тех пор, пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден, а Россия не потерпит военное поражение.
"Мы будем уничтожать аэропорты..., как это произошло 17 октября в оккупированных Бердянске и Луганске. Мы и в дальнейшем будем уничтожать российскую технику и солдат, которых московские генералы посылают как пушечное мясо для самоубийственных атак на украинский город Авдеевку", — заявил дипломат.
Советник Постпредства Украины при ООН подчеркнул, что единственным правильным решением для российских оккупантов было бы или сдаться в плен, или оставить временно захваченные территории без каких-либо задержек.
"А пока они находятся в Украине, то будут оставаться легитимными военными целями", — добавил Дворник.
Напомним, Следственная комиссия ООН зафиксировала новые доказательства военных преступлений России в Украине. Речь идет о пытках, изнасилованиях и депортации украинских детей.
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