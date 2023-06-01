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Украина в ЕС и НАТО: Зеленский провел важные переговоры

1 июня 2023 18:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Украина в ЕС и НАТО: Зеленский провел важные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и президент Румынии Клаус Йоханнис (слева). Фото: Владимир Зеленский
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Румынии по евроатлантической интеграции Украины. Вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом была подписана Декларация о поддержке Румынией в отношении Украины в ЕС.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский заявил, что такие переговоры являются важным шагом в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

"В ходе встречи мы также обсудили дальнейшие шаги в помощи нашему государству со стороны Румынии с целью противостояния российской агрессии, двустороннее взаимодействие. Отдельное внимание уделили реализации формулы мира как основы для обеспечения устойчивого справедливого мира на континенте и восстановления мирового порядка. Спасибо всему румынскому народу за солидарность с Украиной и отдельно Клаусу Йоханнису за его личный вклад в поддержку нашей страны и усиление ее обороноспособности", — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и президент Румынии Клаус Йоханнис (слева). Фото: Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и президент Румынии Клаус Йоханнис (слева). Фото: Владимир Зеленский

Напомним, ранее мы писали, что Европейская комиссия начинает период консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС для определения усовершенствования механизмов приостановки безвизовых режимов с Евросоюзом. Механизм приостановки безвизового режима изложен в статье 8 Визового регламента.

Главной целью вышеупомянутого механизма является обеспечение временной приостановки действия безвизового режима при внезапном и значительном росте нелегальной миграции или рисков для безопасности ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что хоть безвизовый и приносит экономические, социальные и культурные преимущества странам-членам ЕС и третьим странам, однако в прошлые годы показали, что безвизовый режим может вызвать значительные миграционные и вызовы безопасности.

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