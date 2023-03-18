Україна та США провели важливі переговори: Єрмак розповів деталі

Марк Міллі та Ллойд Остін взяли участь у переговорах з Україною

Представники українського військового командування провели переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі та радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. В рамках переговорів йшлося про ситуацію на фронті та нагальні потреби української армії.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Хто брав участь у переговорах

"Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним провели зустріч у режимі відеозв’язку з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі", — розповів Єрмак.

У зустрічі також взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук і заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Наприкінці до розмови приєднався президент України Володимир Зеленський.

Що обговорювали

За словами Єрмака, представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії.

"Обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Зеленський поділився з присутніми думками щодо звільнення українських земель від російських окупантів.

"Ми подякували владі США та американському народові за всебічну й потужну підтримку нашої країни в боротьбі за свободу та повернення миру Європі", — додав Єрмак.

Нагадаємо, 15 березня пройшло десяте засідання "Рамштайн" в онлайн-форматі. Учасники обговорили питання, пов'язані із посиленням ППО, постачанням боєприпасів та інші важливі теми.

Фото: Reuters