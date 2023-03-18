Украина и США провели важные переговоры: Ермак рассказал детали
Представители украинского военного командования провели переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином , председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В рамках переговоров речь шла о ситуации на фронте и насущных потребностях украинской армии.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак .
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Кто участвовал в переговорах
"Вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным провели встречу в режиме видеосвязи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли", — рассказал Ермак.
Во встрече также приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарновский, командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук и заместитель руководителя офиса президента Роман Машовец.
В конце разговора присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.
Что обсуждали
По словам Ермака, представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии.
"Обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов", — говорится в сообщении.
Зеленский поделился с мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов.
"Мы поблагодарили власти США и американский народ за всестороннюю и мощную поддержку нашей страны в борьбе за свободу и возвращение мира Европе", — добавил Ермак.
Напомним, 15 марта прошло десятое заседание "Рамштайна" в онлайн-формате. Участники обсудили вопросы, связанные с усилением ПВО, снабжением боеприпасами и другими важными темами.
Фото: Reuters