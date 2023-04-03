Украина и Румыния проведут Первую Черноморскую конференцию безопасности: о чем будут говорить
Украина инициировала Первую Черноморскую конференцию безопасности, которая состоится 12-13 апреля в Бухаресте. Мероприятие будет проведено совместно с Румынией.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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"Мероприятие состоится в рамках деятельности Международной Крымской платформы — механизма, направленного на деоккупацию Крыма, восстановление черноморской, европейской и глобальной безопасности" , — говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие министры иностранных дел и министры обороны, а также руководители международных институтов, государственные чиновники и независимые эксперты, представляющие участников Международной Крымской платформы.
О чем будут говорить на конференции
Отмечается, что на первый день мероприятия, 12 апреля, будут представлены исследования о конфигурации безопасности региона Черного и Азовского морей, а также проведены дискуссии на темы кибервойны и информационной войны.
На следующий день, 13 апреля, предполагается анализ многомерного влияния российской агрессии на ситуацию безопасности в Черноморско-Азовском регионе и мире, а также возможную стратегию угроз и вызовов.
Напомним, что на утро 3 апреля в Черном море находится девять российских кораблей. Среди них два ракетоносителя.