Україна та Естонія підписали меморандум про співпрацю в оборонній сфері

Міністри оборони України та Естонії Олексій Резніков і Ганно Певкур. Фото: twitter.com/oleksiireznikov

У п'ятницю, 21 квітня, Міністерства оборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю. Це відбулося на полях засідання у форматі "Рамштайн".

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter.

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"Ми підписали меморандум про співпрацю між українським та естонським МО. Ми поглиблюємо наше співробітництво на основі спільних цілей — миру та безпеки для наших країн і всього континенту", — розповів Резніков.

Він додав, що Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення.

"Я дякую народу Естонії та великому другу України Ганно Певкуру за видатний внесок у зміцнення нашої оборони та підтримку європейського та євроатлантичного погляду України", — наголосив український міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, відбудеться засідання "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков вже зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Згодом Резніков розповів, про що говоритимуть на засіданні "Рамштайн". За його словами, союзники обговорять стратегію України на цей рік.

Додамо, на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", 21 квітня, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів. Вважають, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.