Украина и Эстония подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере
В пятницу, 21 апреля, Министерства обороны Украины и Эстонии подписало меморандум о сотрудничестве. Это произошло на полях заседания в формате "Рамштайн".
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.
Меморандум Украины и Эстонии
"Мы подписали меморандум о сотрудничестве между украинским и эстонским МО. Мы углубляем наше сотрудничество на основе общих целей — мира и безопасности для наших стран и всего континента", — рассказал Резников.
Он добавил, что Эстония была верным союзником Украины с начала российского вторжения.
"Я благодарю народ Эстонии и большого друга Украины Ганно Певкуру за выдающийся вклад в укрепление нашей обороны и поддержку европейской и евроатлантической точки зрения Украины", — подчеркнул украинский министр.
Напомним, сегодня, 21 апреля, состоится заседание "Рамштайна". Министр обороны Украины Алексей Резников уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Впоследствии Резников рассказал, о чем будут говорить на заседании "Рамштайн". По его словам, союзники обсудят стратегию Украины на этот год.
Добавим, на встрече западных союзников в формате "Рамштайн", 21 апреля, Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считается, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.