Украина и Эстония подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

Министры обороны Украины и Эстонии Алексей Резников и Ганно Певкур. Фото: twitter.com/oleksiireznikov

В пятницу, 21 апреля, Министерства обороны Украины и Эстонии подписало меморандум о сотрудничестве. Это произошло на полях заседания в формате "Рамштайн".

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.

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Меморандум Украины и Эстонии

"Мы подписали меморандум о сотрудничестве между украинским и эстонским МО. Мы углубляем наше сотрудничество на основе общих целей — мира и безопасности для наших стран и всего континента", — рассказал Резников.

Он добавил, что Эстония была верным союзником Украины с начала российского вторжения.

"Я благодарю народ Эстонии и большого друга Украины Ганно Певкуру за выдающийся вклад в укрепление нашей обороны и поддержку европейской и евроатлантической точки зрения Украины", — подчеркнул украинский министр.

Напомним, сегодня, 21 апреля, состоится заседание "Рамштайна". Министр обороны Украины Алексей Резников уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Впоследствии Резников рассказал, о чем будут говорить на заседании "Рамштайн". По его словам, союзники обсудят стратегию Украины на этот год.

Добавим, на встрече западных союзников в формате "Рамштайн", 21 апреля, Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считается, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.