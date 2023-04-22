Україна та Болгарія погодили розблокування вантажівок із агропродукцією

Черга на кордоні із заповненими вантажними автомобілями. Фото: Уніан

Сьогодні, 22 квітня, Україна та Болгарія погодили розблокування вантажівок із українською агропродукцією на болгарському кордоні. В угоді йдеться і про їхнє розвантаження.

Про це інформує міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Відбулася зустріч двох міністрів: аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та сільського господарства Республіки Болгарія Явора Гечева.

Сторони обговорили ситуацію з імпортом української агропродукції та домовилися продовжити перемовини після рішення Єврокомісії. Раніше в Болгарії заявляли про намір тимчасово заборонити імпорт, однак зберегти транзит збіжжя з України.

Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження.

Міністри аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та сільського господарства Республіки Болгарія Явор Гечев. Фото: Мінагрополітика

Нагадаємо, що 21 квітня Польща відновила призупинений транзит своєю територією продовольства з України. При цьому посилили вимоги до українців.