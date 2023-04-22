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Україна та Болгарія погодили розблокування вантажівок із агропродукцією

22 квітня 2023 17:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Україна та Болгарія погодили розблокування вантажівок із агропродукцією
Черга на кордоні із заповненими вантажними автомобілями. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 22 квітня, Україна та Болгарія погодили розблокування вантажівок із українською агропродукцією на болгарському кордоні. В угоді йдеться і про їхнє розвантаження.

Про це інформує міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Розблокування вантажівок з агропродукцією

Відбулася зустріч двох міністрів: аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та сільського господарства Республіки Болгарія Явора Гечева.

Сторони обговорили ситуацію з імпортом української агропродукції та домовилися продовжити перемовини після рішення Єврокомісії. Раніше в Болгарії заявляли про намір тимчасово заборонити імпорт, однак зберегти транзит збіжжя з України. 

Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження.

міністри
Міністри аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та сільського господарства Республіки Болгарія Явор Гечев. Фото: Мінагрополітика

Нагадаємо, що 21 квітня Польща відновила призупинений транзит своєю територією продовольства з України. При цьому посилили вимоги до українців.

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