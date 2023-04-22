Украина и Болгария согласовали разблокировку грузовиков с агропродукцией
Сегодня, 22 апреля, Украина и Болгария согласовали разблокировку грузовиков с украинской агропродукцией на болгарской границе. В соглашении идет речь и об их разгрузке.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Разблокировка грузовиков с агропродукцией
Состоялась встреча двух министров: аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и сельского хозяйства Республики Болгария Явора Гечева.
Стороны обсудили ситуацию с импортом украинской агропродукции и договорились продлить переговоры после решения Еврокомиссии. Ранее в Болгарии заявляли о намерении временно запретить импорт, однако сохранить транзит зерна из Украины.
Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку.
Напомним, что 21 апреля Польша возобновила приостановленный транзит по своей территории продовольствия из Украины. При этом ужесточили требования к украинцам.