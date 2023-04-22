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Украина и Болгария согласовали разблокировку грузовиков с агропродукцией

22 апреля 2023 17:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Украина и Болгария согласовали разблокировку грузовиков с агропродукцией
Очередь на границе с заполненными грузовыми автомобилями. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, Украина и Болгария согласовали разблокировку грузовиков с украинской агропродукцией на болгарской границе. В соглашении идет речь и об их разгрузке.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Разблокировка грузовиков с агропродукцией

Состоялась встреча двух министров: аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и сельского хозяйства Республики Болгария Явора Гечева.

Стороны обсудили ситуацию с импортом украинской агропродукции и договорились продлить переговоры после решения Еврокомиссии. Ранее в Болгарии заявляли о намерении временно запретить импорт, однако сохранить транзит зерна из Украины.

Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку.

министры
Министры аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и сельское хозяйство Республики Болгария Явор Гечев. Фото: Минагрополитика

Напомним, что 21 апреля Польша возобновила приостановленный транзит по своей территории продовольствия из Украины. При этом ужесточили требования к украинцам.

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