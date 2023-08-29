Співпраця зі США: що може отримати Україна

Байден та Зеленський. Фото: Reuters

Якщо взяти співпрацю України із західними партнерами, то ми стоїмо на місці, хоча маємо нарощувати темпи, аби пришвидшити перемогу. Однак не все так погано, адже Україна може використати вибори у США та ЄС як трамплін й отримати більше міжнародної підтримки.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін на Міжнародній науково-експертній конференції.

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"Я думаю, що ми стоїмо (у співпраці з партнерами. — Ред.). Ми точно не просідаємо, але нам потрібно більше. Висхідна має бути такою (показує різкий підйом. — Ред.) і це не тільки про літаки, а і про технічну спроможність і політичні рішення. Політичні рішення однозначно проходять не так, якби нам хотілося, не так швидко", — сказав Клімкін.

Він додав, що отримана військова техніка має працювати ефективно і в рамках спільної стратегії з партнерами.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: Новини.LIVE

"Ми розуміємо, що наступний рік не буде ідеальним. Будуть вибори в ЄС, в США, і ми маємо використати ці вибори як трамплін, щоб стрибнути з цього трампліну, а не щоб провисати. Тому я особисто оптимістичний. Але це про розуміння Заходу, що вкладати ресурси в Україну, емоційні, військові, фінансові, це вигідно для колективного Заходу, частиною якого стає Україна", — зазначив Клімкін.

Він додав, що це важливий момент в сенсі довіри до України. Але для того щоб стати країною Заходу, нам треба перезавантажитись.

Нагадаємо, Сполучені Штати розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у вересні. Про це повідомив американський чиновник 24 серпня.