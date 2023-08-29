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Україна стоїть на місці у співпраці зі США: Клімкін пояснив, над чим працювати

29 серпня 2023 22:57
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Співпраця зі США: що може отримати Україна
Байден та Зеленський. Фото: Reuters
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Якщо взяти співпрацю України із західними партнерами, то ми стоїмо на місці, хоча маємо нарощувати темпи, аби пришвидшити перемогу. Однак не все так погано, адже Україна може використати вибори у США та ЄС як трамплін й отримати більше міжнародної підтримки. 

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін на Міжнародній науково-експертній конференції. 

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"Я думаю, що ми стоїмо (у співпраці з партнерами. — Ред.). Ми точно не просідаємо, але нам потрібно більше. Висхідна має бути такою (показує різкий підйом. — Ред.) і це не тільки про літаки, а і про технічну спроможність і політичні рішення. Політичні рішення однозначно проходять не так, якби нам хотілося, не так швидко", — сказав Клімкін. 

Він додав, що отримана військова техніка має працювати ефективно і в рамках спільної стратегії з партнерами. 

Павел Климкин
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: Новини.LIVE

"Ми розуміємо, що наступний рік не буде ідеальним. Будуть вибори в ЄС, в США, і ми маємо використати ці вибори як трамплін, щоб стрибнути з цього трампліну, а не щоб провисати. Тому я особисто оптимістичний. Але це про розуміння Заходу, що вкладати ресурси в Україну, емоційні, військові, фінансові, це вигідно для колективного Заходу, частиною якого стає Україна", — зазначив Клімкін. 

Він додав, що це важливий момент в сенсі довіри до України. Але для того щоб стати країною Заходу, нам треба перезавантажитись.

Нагадаємо, Сполучені Штати розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у вересні. Про це повідомив американський чиновник 24 серпня. 

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