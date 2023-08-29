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Украина стоит на месте в сотрудничестве с США: Климкин объяснил, над чем работать

29 августа 2023 22:57
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Сотрудничество с США: что может получить Украина
Байден и Зеленский. Фото: Reuters
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Если взять сотрудничество Украины с западными партнерами, то мы стоим на месте, хотя должны наращивать темпы, чтобы ускорить победу. Однако не все так плохо, ведь Украина может использовать выборы в США и ЕС в качестве трамплина и получить больше международной поддержки.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин на Международной научно-экспертной конференции.

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"Я думаю, что мы стоим (в сотрудничестве с партнерами. — Ред.). Мы точно не проседаем, но нам нужно больше. Восходящая должна быть такой (показывает резкий подъем. — Ред.), и это не только о самолетах, но и о технической состоятельности и политических решениях. Политические решения однозначно проходят не так, как бы нам хотелось, не так быстро", — сказал Климкин.

Он добавил, что полученная военная техника должна работать эффективно и в рамках общей стратегии с партнерами.

Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Фото: Новини.LIVE

"Мы понимаем, что следующий год не будет идеальным. Будут выборы в ЕС, в США, и мы должны использовать эти выборы как трамплин, чтобы прыгнуть с этого трамплина, а не чтобы провисать. Поэтому я лично оптимистичен. Но это о понимании Запада, что вкладывать ресурсы в Украину, эмоциональные, военные, финансовые, это выгодно для коллективного Запада, частью которого становится Украина", — отметил Климкин.

Он добавил, что это немаловажный момент в смысле доверия к Украине. Но для того чтобы стать страной Запада, нам нужно перезагрузиться.

Напомним, Соединенные Штаты приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Об этом сообщил американский чиновник 24 августа.

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