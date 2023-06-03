Україна спільно з Естонією запускає програму для цифрових документів, — Федоров

Зустріч Михайла Федорова із представниками Естонії. Фото: Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом та міністром економіки Тійтом Ріїсалом. Основною темою розмови була підтримка, яку Естонія надавала Україні, виділивши понад 1% свого ВВП у 2022 році.

Про це повідомив Михайло Федоров.

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Результати зустрічі

"Це показник підтримки, який не має собі рівних серед інших наших партнерських держав, і він прийшов, попри загрозу з боку Росії", — зазначив український міністр.

Федоров також повідомив, що Україна та Естонія утворюють чудовий приклад спільної роботи та синергії. Спочатку естонський партнер представив українській стороні свою систему швидкої взаємодії реєстрів, відому як Х-road.

"Ми успішно адаптували цю систему, створивши Трембіту, яка дозволила всім нашим реєстрам обмінюватись даними, спрощуючи отримання онлайн-послуг для громадян України", — додав Федоров.

Слід зазначити, що, попри провідну роль Естонії в цифровізації, в цій країні практично не реалізовано концепт mobile-first. З 2019 року Україна спрямовує свої зусилля на створення "держави у смартфоні".

"У липні ми повністю впровадимо додаток mRiik. Це буде революційний додаток, який міститиме цифрові документи та послуги, доступні в кілька кліків. Цей проєкт є нашим способом висловити подяку Естонії за їхню неймовірну підтримку під час російського вторгнення", — додав Федоров.

Зустріч Михайла Федорова із представниками Естонії. Фото: Михайло Федоров

Зустріч Михайла Федорова із представниками Естонії. Фото: Михайло Федоров

Нагадаємо, що у селі Лимани Миколаївської області вежу мобільного оператора росіяни руйнували сім разів. Щоразу з ризиком життя працівники компанії відновлювали функціонування об'єкта.