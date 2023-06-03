Украина совместно с Эстонией запускает приложение для цифровых документов, — Федоров

Встреча Михаила Федорова с представителями Эстонии. Фото: Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом и министром экономики Тийтом Риисалом. Основной темой разговора была поддержка, которую Эстония предоставляла Украине, выделив более 1% от своего ВВП в 2022 году.

Об этом сообщил Михаил Федоров.

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Результаты встречи

"Это показатель поддержки, который не имеет себе равных среди других наших партнерских государств, и он пришел несмотря на угрозу со стороны России", — указал украинский министр.

Федоров также сообщил, что Украина и Эстония образуют прекрасный пример совместной работы и синергии. Вначале, эстонский партнер представил украинской стороне свою систему быстрого взаимодействия реестров, известную как Х-road.

"Мы успешно адаптировали эту систему, создав Трембиту, которая позволила всем нашим реестрам обмениваться данными, упрощая получение онлайн-услуг для граждан Украины", — добавил Федоров.

Следует отметить, что, несмотря на лидирующую роль Эстонии в цифровизации, в этой стране практически не реализован концепт mobile-first. С 2019 года Украина направляет свои усилия на создание "государства в смартфоне".

"В июле мы полностью внедрим приложение mRiik. Это будет революционное приложение, которое будет содержать цифровые документы и услуги, доступные в несколько кликов. Это проект является нашим способом выразить благодарность Эстонии за их невероятную поддержку во время российского вторжения", — добавил Федоров.

Встреча Михаила Федорова с представителями Эстонии. Фото: Михаил Федоров

Встреча Михаила Федорова с представителями Эстонии. Фото: Михаил Федоров

Напомним, что в селе Лиманы Николаевской области башню мобильного оператора россияне разрушали семь раз. Каждый раз с риском для жизни работники компании возобновляли функционирование объекта.