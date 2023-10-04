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Україна сама може вирішувати, як користуватися зброєю від союзників, —Блінкен

4 жовтня 2023 08:30
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
Україна сама може вирішувати, як користуватися зброєю від союзників, —Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

США прийняло рішення не втручатися у внутрішні процеси України щодо напрямків користування зброєю. Українська влада і ЗСУ мають право самі вирішувати де і в яких випадках застосовувати озброєння, передане союзниками.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Інституті публічної політики Бейкера Університету Райса. 

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Позиція США щодо використання зброї Україною 

Ентоні Блінкен сказав, що рішення про те, як застосовувати західну військову техніку і де застосовувати мають приймати виключно українці.

"Вони повинні вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі. Ми залишаємо це виключно на їхню думку. Тут наш вплив на ситуацію може бути лише консультаційним", — доповнив він.

За його словами, США не збираються заохочувати завдання ударів ЗСУ по території Росії і не підтримують подібні атаки. Проте остаточне рішення щодо здійснення цих атак у будь-якому випадку залишається за Україною. Держсекретар США вважає, що українське військове керівництво має вирішувати, наскільки необхідні ці удари.

Також стало відомом, що Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалить нову допомогу Україні. За це виступає більшість конгресменів.

Крім того, Посол України в США Оксана Маркарова запевнила, що поставкам зброї та обладнання від США, схваленим раніше, нічого не загрожує. Вони зберігаються в силі після ухвалення Сенатом США тимчасової бюджетної резолюції.

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