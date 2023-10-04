Украина сама может решать, как пользоваться оружием от союзников, — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

США приняли решение не вмешиваться во внутренние процессы Украины по направлениям пользования оружием. Украинские власти и ВСУ имеют право сами решать, где и в каких случаях применять вооружение, переданное союзниками.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте публичной политики Бейкера Университета Райса.

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Энтони Блинкен сказал, что решение о том, как применять западную военную технику и где использовать должны принимать исключительно украинцы.

"Они должны решать, как лучше защищать свою страну, как лучше вернуть земли. Мы оставляем это исключительно по их мнению. Здесь наше влияние на ситуацию может быть только консультационным", — дополнил он.

По его словам, США не собираются поощрять нанесение ударов ВСУ по территории России и не поддерживают подобные атаки. Однако окончательное решение по осуществлению этих атак в любом случае остается за Украиной. Госсекретарь США считает, что украинское военное руководство должно решать, насколько необходимы эти удары.

Также стало известно, что Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрит новую помощь Украине. За это выступает большинство конгрессменов.

Кроме того, Посол Украины в США Оксана Маркарова заверила, что поставкам оружия и оборудования от США, одобренным ранее, ничего не угрожает. Они сохраняются в силе при принятии Сенатом США временной бюджетной резолюции.