Украина рассказала о подрыве Каховской ГЭС в Международном суде ООН

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Maxar

Сегодня, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Это нанесло значительный экологический ущерб. Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич рассказал о катастрофе в Международном суде ООН.

Об этом сообщает "Укринформ".

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"Бомбы и Грады больше не переправляют через границу. Сейчас Россия открыто обрушивает на украинцев тысячи ракетных ударов. Сегодня утром Россия подорвала главную дамбу, расположенную в Новой Каховке, что повлекло за собой значительную эвакуацию гражданского населения, серьезный экологический ущерб и угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции. Под руководством Президента Зеленского и с отвагой Вооруженных сил Украины, Россия не может победить нас на поле боя, поэтому она атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы попытаться заморозить нас ради повиновения. Сегодня действия России — это действия государства-террориста, агрессора. Но такие действия не возникли на пустом месте. Они являются трагическим, но логическим результатом ситуации, на которую мы обратили внимание этого Суда еще в 2017 году", — подчеркнул Кориневич.

Он отметил, что когда РФ оккупировала Крым, то россияне "вычистили" украинский язык из школ полуострова, а также культуру.

"Россия наказала крымскотатарский народ, закрыла их исторические институты, включая Меджлис, запретила их собрания, подвергла их исчезновениям, пыткам и произвольным задержаниям. Теперь посмотрите, что происходит сейчас. Россия больше не ограничивается дискриминацией в Крыму. Теперь она стремится стереть украинскую идентичность повсюду. Она даже отправляет наших людей в фильтрационные лагеря, депортирует наших детей и скрывает от них свою личность. Россия отрицает существование украинцев как отдельной нации", — сказал он.

Во время своего выступления посол напомнил о трагедии МН17 и других преступлениях России в Украине. По его словам, гражданское население столкнулось с многочисленными случаями запугивания и террора.

Кориневич подчеркнул, что Российская Федерация будет отвечать за свои преступления.

"Но сегодня мы сосредотачиваемся на недалеком прошлом. Мы не позволим новым преступлениям затмить память о прошлых жертвах. Поскольку Россия нападает на идею украинской нации, мы не должны забывать нападение России на украинцев и крымских татар в Крыму. Поскольку количество погибших растет, а российские бомбы падают на наши города, мы не должны забывать мирных жителей, погибших смертоносной зимой 2015 года, принесенные в жертву политическим планам российских приспешников", — отметил посол.

Кориневич подчеркнул, что Украина с 2014 года говорила правду, когда била тревогу о нарушении РФ норм международного права. По его словам, жестокое поведение России и сдержанная реакция мира в конечном счете привели к наибольшему вооруженному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

Он отметил, что Украина обратилась в Международный Суд, чтобы оградить свой народ от оккупантов.

"Российская Федерация пренебрегает международным правом. В последние 16 месяцев мир оказался в этой гнетущей реальности. Мир наблюдал, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Россия даже имела наглость маскировать свои действия международным правом под абсурдным предлогом того, что она действовала, чтобы предотвратить геноцид. Мир наблюдал, как Россия использовала этот предлог, чтобы терроризировать украинский народ, нанося удары по гражданским лицам, в том числе детям. Мир наблюдал, как Россия нацелилась на украинскую идентичность, имея целью полное уничтожение украинцев, в том числе тех, кто сидит перед вами, и "русифицировать" людей, которых она оккупировала. Я говорю о захватнической войне, которая сейчас продолжается, и полное игнорирование Россией человеческой жизни", — добавил Кориневич.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.