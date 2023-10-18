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Украина начнет переговоры с Норвегией о гарантиях безопасности, — Зеленский

18 октября 2023 16:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина начнет переговоры с Норвегией о гарантиях безопасности, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy/Telegram
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Украинский лидер поблагодарил за недавний пакет военной помощи и долгосрочную поддержку.

Об этом Президент сообщил в Telegram-канале.

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"Мы договорились начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности на основе Вильнюсской декларации G7", — рассказал Зеленский.

По его словам, обсудили развитие событий на фронте и приоритетные оборонные потребности Украины.

Кроме того, обсудили дальнейшее укрепление наших воинов, в частности, противовоздушную оборону для защиты критической инфраструктуры и Черноморского зернового коридора.

"Особое внимание уделили Ближнему Востоку. Мы согласились, что дальнейшая эскалация неприемлема, и призвали все стороны избегать жертв среди гражданского населения", — добавил Президент.

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скриншот поста Зеленского

Напомним, что 17 октября Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. По его словам, подняли важные вопросы, связанные с экспортом зерна, вторым саммитом Grain From Ukraine, украинской Формулой Мира и другими.

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