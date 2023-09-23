Украина получила от Канады новый пакет оборонной поддержки, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила новый пакет оборонной поддержки. Также канадское правительство приняло решение закупить для Украины партию ракет для систем ПВО.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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"Мы получили новый пакет оборонной поддержки — боевые бронемашины и бронированные машины для эвакуации", — отметил Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, во время встречи с Трюдо обсудили усиление украинского воздушного щита. Канада присоединится к подготовке пилотов для самолетов F-16.

"Подписано обновленное Соглашение о свободной торговле. Это станет базой для восстановления Украины. Канада — один из самых больших наших доноров, это очень важно. И я благодарен за готовность продолжить такую поддержку. Обсудили также разные аспекты нашей Формулы мира. Среди прочего то, что касается справедливости — осуждение России за агрессию и компенсации всех нанесенных ею ущербов", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер также поблагодарил Канаду за поддержку работы нашей страны с целью организации Глобального саммита мира.

"Благодарю Джастина за решение его правительства закупить для нужд Украины новую партию ракет для систем ПВО. Это очень своевременно учитывая ежедневные российские удары ракетами и иранскими "шахедами" по нашим городам, нашей гражданской инфраструктуре", — добавил Зеленский.

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что в пятницу, 22 сентября, украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основное внимание было уделено оборонным потребностям Украины.